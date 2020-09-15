Live: последнее слово экс-главы Удмуртии Александра Соловьева в суде

Информагентство «Сусанин» ведет прямую трансляцию с заседания.

Ижевск. Удмуртия. В Завьяловском суде началось слушание, в ходе которого бывший глава Удмуртской Республики Александр Соловьев выступает с последним словом.

Информагентство «Сусанин» ведет прямую трансляцию с заседания.





Александра Соловьева по подозрению в получении взятки в размере 139 млн рублей задержали еще в 2017 году. Изначально подсудимый признал свою вину, позднее свое мнение изменил. Выступление в прениях стороны обвинения завершилось в июле, тогда прокурор Походин запросил для экс-главы республики 13 лет в колонии строго режима и штраф 280 млн рублей. После в прениях выступила сторона защиты.