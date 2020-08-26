Задолжавшего дочери 700 тыс рублей мужчину нашли на вокзале Можги

Отец долгое время скрывался от судебных приставов.

Можга. Удмуртия. Судебные приставы встретили на вокзале Можги должника по алиментам, который находился в розыске. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.

Мужчина задолжал своей несовершеннолетней дочери более 700 тыс. рублей. Долгое время ему удавалось скрываться от судебных приставов.

Мужчину объявили в розыск. Было установлено, что нерадивый отец купил билет на поезд «Новый Уренгой – Казань» и собирался высадиться в Можге. В нужное время приставы встретили должника у вагона.

На мужчину составили протокол о неуплате алиментов. Суд назначил ему наказание в виде 50 часов обязательных работ. Чтобы ситуация не повторялась, горе-отец предоставил приставам документы об официальном трудоустройстве, чтобы часть зарплаты ежемесячно удерживалась в счёт дочери.