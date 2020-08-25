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Ряд оригинальных проектов родился в городах Удмуртии в ходе стратсессий

14:45, 25 августа, 2020
Дмитрий Стрелков
Ряд оригинальных проектов родился в городах Удмуртии в ходе стратсессий
14:45, 25 августа, 2020
Дмитрий Стрелков
180
0
#Ижевск\n#Воткинск\n#Сарапул\n#Глазов\n#Можга\n#Удмуртия\n#планы\n#развитие городов
Фото: пресс-служба ЦТР УР
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Среди них медицинский и туристический кластеры, новый театр и мусороперерабатывающий завод.

Ижевск. Удмуртия. Серия стратегических сессий прошла в городах Удмуртии. Как сообщила пресс-служба Центра территориального развития республики, местные экспертные сообщества проанализировали актуальные проблемы по разным отраслям в муниципалитетах.

Например, в Ижевске поступило предложение из сферы инноваций — создать биомедицинский кластер. Такое решение поможет в ряде проблем, связанных с кадровой политикой, а именно – с недостатком квалифицированного персонала и отсутствием преемственности при его подготовке. Также ижевчане обозначили возможность создать туристический кластер в Ленинском районе города.

В Глазове одним из заметных предложений стало строительство экологичного мусороперерабатывающего завода. Авторы проекта ожидают, что по результатам реализации город получит дополнительные рабочие места, прибыль от продажи полученного сырья и улучшение экологии.

В Воткинске одной из обсуждаемых идей стал проект цифровой карты города. С помощью создания городского портала в интернете получится отладить процессы онлайн-платежей напрямую поставщикам за коммунальные услуги и таким образом экономить за счёт процента комиссии.

В Сарапуле, по мнению местных экспертов, из-за отсутствия организованной переправы и зоны отдыха у воды на правом берегу Камы, жители много тратят на транспорт. Поэтому здесь одной из предложенных идей стало обустройство причала, зоны отдыха и зимней переправы на реке.

В Можге местным экспертным сообществом была предложена идея муниципального театра. Обоснование — повышение качества досуга семей, привлечение дополнительного потока туристов, занятость для местных режиссёров, актёров, сценаристов, а также — причина, по которой, возможно, молодёжь будет оставаться в городе.

Напомним, стратегию социально-экономического развития Удмуртии представит глава республики в ноябре. Этот публичный документ направлен на достижение долгосрочных целей в социально-экономическом развитии региона до 2030 года. Создаётся он для определения приоритетов в развитии, а также для выработки политики, направленной на повышение конкурентоспособности экономики и рост уровня жизни населения Удмуртии.

14:45, 25 августа, 2020
Дмитрий Стрелков
180
0
#Ижевск\n#Воткинск\n#Сарапул\n#Глазов\n#Можга\n#Удмуртия\n#планы\n#развитие городов

 

 

 


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