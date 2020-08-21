Более 3 млн рублей взносов на капремонт вернут жителям Удмуртии

Заниматься содержанием таких зданий будут собственники помещений.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии жильцам домов, в которых меньше 5 квартир, вернут взносы за капремонт. По данным «Фонда капитального ремонта Удмуртской Республики», жители подали уже 267 таких заявлений, по которым возврату подлежат 3,219 млн рублей.

Возвращены будут деньги, перечисленные населением с 2015 года, за исключением средств, уже потраченных на ремонт домов.

Дома, в которых меньше 5 квартир, исключили из региональной программы в июле 2019 года. Сейчас из программы исключено 263 дома, по 43 готовятся документы. Заниматься их содержанием будут собственники, как и в случае с частными домами.