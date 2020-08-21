  • $ 73.77 ↑
  • € 87.43 ↑

Более 3 млн рублей взносов на капремонт вернут жителям Удмуртии

16:54, 21 августа, 2020
Ксения Чернова
Более 3 млн рублей взносов на капремонт вернут жителям Удмуртии
16:54, 21 августа, 2020
Ксения Чернова
279
0
#Ижевск\n#недвижимость\n#Удмуртия\n#капремонт\n#финансы и деньги
Фото: kapremont18.ru
279
0

Заниматься содержанием таких зданий будут собственники помещений.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии жильцам домов, в которых меньше 5 квартир, вернут взносы за капремонт. По данным «Фонда капитального ремонта Удмуртской Республики», жители подали уже 267 таких заявлений, по которым возврату подлежат 3,219 млн рублей.

Возвращены будут деньги, перечисленные населением с 2015 года, за исключением средств, уже потраченных на ремонт домов.

Дома, в которых меньше 5 квартир, исключили из региональной программы в июле 2019 года. Сейчас из программы исключено 263 дома, по 43 готовятся документы. Заниматься их содержанием будут собственники, как и в случае с частными домами.

16:54, 21 августа, 2020
Ксения Чернова
279
0
#Ижевск\n#недвижимость\n#Удмуртия\n#капремонт\n#финансы и деньги

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Знакомы ли вы с уральским сленгом?

16:48

Сможете ли вы узнать русскую классику по эпиграфу?

11:20

Какая ты кошка?

17:54, 07 августа, 2020

Сможете ли вы сдать ЕГЭ?

17:25, 23 июля, 2020

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Удмуртии за сутки выявили 29 случаев коронавируса

09:16, 15 августа, 2020
4436

В сарапульской библиотеке имени Крупской уничтожат почти 10 000 книг

3632
12:05, 15 августа, 2020

Дмитрий Патрушев: 80 населенных пунктов Удмуртии планируется преобразить за 2 года

3428
16:15, 14 августа, 2020

Удмуртия вошла в список регионов с «вредным образом жизни»

3143
17:20, 14 августа, 2020

В Удмуртии подвели итоги XXIX Республиканских летних сельских спортивных игр

2801
11:07, 16 августа, 2020

Хабиров: судьбу горы Куштау в Башкирии будет решать координационный совет с участием экоактивистов

11:29, 17 августа, 2020
1682

В Ставрополе задержали 11 сотрудников и курсантов вуза МВД

1669
09:55, 14 августа, 2020

Министр энергетики России заболел коронавирусом

1470
11:59, 18 августа, 2020

Трое родственников погибшего курьера Захарова потребовали с артиста Ефремова символическую сумму

1382
09:55, 19 августа, 2020

В Минпросвещения уточнили порядок ношения масок учителями в школах с 1 сентября

1262
17:49, 17 августа, 2020

Футболисты «Барселоны» потерпели крупнейшее поражение за 74 года

10:50, 15 августа, 2020
1504

Британские ученые заявили, что COVID-19 появился в Китае еще в 2012 году

1369
10:24, 17 августа, 2020

В Белоруссии штаб Тихановской начал формировать совет для передачи власти

1215
18:03, 15 августа, 2020

Лукашенко рассказал митингующим о возможной гибели Белоруссии в случае новых выборов

1190
18:14, 16 августа, 2020

Власти Вьетнама решили закупить российскую вакцину от коронавируса

1156
11:05, 14 августа, 2020

Лонгриды

Понедельник: хороший, плохой, злой?

09:05
228

Решая проблемы зубов

14:18, 20 июля, 2020
6150

Один за всех: для чего нужна самозанятость?

14:38, 17 июля, 2020
5921

Уборка продолжается

18:01, 10 июля, 2020
6276

Раздельный сбор мусора начали внедрять в Глазове

15:50, 08 июля, 2020
5670

Первый «ЭКОпост» открылся в Удмуртии

17:32, 29 июня, 2020
5848

От паспарту до ню: история ижевской фотографии (18+)

13:08, 22 июня, 2020
12832

Завод стоит, дым идёт

14:42, 17 июня, 2020
10769

Яратон: разделяй с любовью

19:14, 11 июня, 2020
8331

Подняться со дна

15:05, 14 мая, 2020
15649

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020
13870

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020
13866

Статьи

Жизнь после К

17:38
99

На фестивале «Эктоника и Бабушкина дача» в Удмуртии собрали 890 кг вторсырья

09:19, 20 августа, 2020
421

Здесь учились сотрудники Google и Microsoft: в Ижевске открылась ИТ-академия «ШАГ»

08:30, 17 августа, 2020
948

Свой маленький Ижевск на природе

12:36, 13 августа, 2020
1812

Новые возможности от Газпромбанка

08:30, 29 июля, 2020
1785

Удмуртские экологи проведут свою экспертизу проекта завода в Камбарке

09:20, 25 июля, 2020
1850

В Ижевске концессионер реконструирует ЦТП на самых проблемных участках

17:56, 23 июля, 2020
2365

В Ижевск приходит культура осознанного потребления: в городе открылся первый SWOP маркет

14:39, 15 июля, 2020
2017

Массаж нерукотворный (18+)

11:00, 14 июля, 2020
3753

Лечение в лучших клиниках Израиля

09:40, 07 июля, 2020
1599

В сердце города: как проходит реконструкция теплосетей на плотине Ижевского пруда

19:06, 30 июня, 2020
2852

Давай меняться

12:25, 17 июня, 2020
2654

На пути к лучшему будущему

12:40, 16 июня, 2020
4727

Мировая премьера. Volkswagen Jetta в Удмуртии

08:30, 15 июня, 2020
1480

Все в онлайн: как Почта России помогает бизнесу пройти испытание коронавирусом

10:20, 08 июня, 2020
1596

Робот на службе энергетиков Ижевска

09:22, 27 мая, 2020
2743

Андрей Вагнер: пандемия коронавируса не помешает реконструкции теплосетей в Ижевске

19:36, 21 мая, 2020
2453

Агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» продолжает оказывать помощь больницам

17:06, 20 мая, 2020
1933

Бездомный пес Желтое ухо

09:20, 20 мая, 2020
4497

Обеспечить теплом на четверть века

15:21, 14 мая, 2020
2046