Победители отправятся на всероссийское вокальное состязание.
Ижевск. Удмуртия. Впервые в Ижевске пройдут «Поединки хоров» среди пенсионеров. Как сообщает пресс-служба администрации города, вокальное состязание состоится 20 августа.
В этот день состоится финал конкурса хоровых коллективов пенсионеров России в Удмуртии. Уникальность конкурса заключается в возрасте его участников — в каждом из хоров и ансамблей не менее 70% вокалистов должны быть старше 55 лет.
Коллективы представят песни о любви и мире. Выступления участников будут оцениваться по следующим критериям: исполнительское мастерство и художественное впечатление.
Конкурс проводится в два этапа:
- рассмотрение заявок и снятого видеоролика, направленных в региональное отделение ООО «Союз пенсионеров России» в Удмуртской Республике до 15 августа;
- финальный этап 20 августа в профилактории «Сосновый» (Ижевск, улица Ленина, 132).
Для регистрации участия в конкурсе в срок до 15 августа 2020 года руководителю организации необходимо направить в региональное отделение ООО «Союз пенсионеров России» в Удмуртии на электронную почту spt18ur@gmail.com:
- заявку;
- списочный состав участников хора (с указанием ФИО и даты рождения);
- информацию о коллективе в текстовом документе Word;
- видеоролик с выступлением коллектива (возможно на мобильном устройстве);
- фотографию для использования в буклете и афише.
Коллектив-победитель 9–12 октября 2020 года примет участие в финале конкурса хоровых коллективов пенсионеров России «Поединки хоров» в Орле.
Дополнительная информация по телефону РО ООО «Союз пенсионеров России» в Удмуртской Республике: 60-11-98.