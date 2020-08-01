Победители отправятся на всероссийское вокальное состязание.

Ижевск. Удмуртия. Впервые в Ижевске пройдут «Поединки хоров» среди пенсионеров. Как сообщает пресс-служба администрации города, вокальное состязание состоится 20 августа.

В этот день состоится финал конкурса хоровых коллективов пенсионеров России в Удмуртии. Уникальность конкурса заключается в возрасте его участников — в каждом из хоров и ансамблей не менее 70% вокалистов должны быть старше 55 лет.

Коллективы представят песни о любви и мире. Выступления участников будут оцениваться по следующим критериям: исполнительское мастерство и художественное впечатление.

Конкурс проводится в два этапа:

- рассмотрение заявок и снятого видеоролика, направленных в региональное отделение ООО «Союз пенсионеров России» в Удмуртской Республике до 15 августа;

- финальный этап 20 августа в профилактории «Сосновый» (Ижевск, улица Ленина, 132).

Для регистрации участия в конкурсе в срок до 15 августа 2020 года руководителю организации необходимо направить в региональное отделение ООО «Союз пенсионеров России» в Удмуртии на электронную почту spt18ur@gmail.com:

- заявку;

- списочный состав участников хора (с указанием ФИО и даты рождения);

- информацию о коллективе в текстовом документе Word;

- видеоролик с выступлением коллектива (возможно на мобильном устройстве);

- фотографию для использования в буклете и афише.

Коллектив-победитель 9–12 октября 2020 года примет участие в финале конкурса хоровых коллективов пенсионеров России «Поединки хоров» в Орле.

Дополнительная информация по телефону РО ООО «Союз пенсионеров России» в Удмуртской Республике: 60-11-98.