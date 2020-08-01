  • $ 73.43 ↑
  • € 87.29 ↑

Впервые в Ижевске пройдут «Поединки хоров» среди пенсионеров

15:50, 01 августа, 2020
Дмитрий Стрелков
Впервые в Ижевске пройдут «Поединки хоров» среди пенсионеров
15:50, 01 августа, 2020
Дмитрий Стрелков
72
0
#Ижевск\n#музыка\n#Удмуртия\n#Поединок
Фото: rospensioner.ru
72
0

Победители отправятся на всероссийское вокальное состязание.

Ижевск. Удмуртия. Впервые в Ижевске пройдут «Поединки хоров» среди пенсионеров. Как сообщает пресс-служба администрации города, вокальное состязание состоится 20 августа.

В этот день состоится финал конкурса хоровых коллективов пенсионеров России в Удмуртии. Уникальность конкурса заключается в возрасте его участников — в каждом из хоров и ансамблей не менее 70% вокалистов должны быть старше 55 лет.

Коллективы представят песни о любви и мире. Выступления участников будут оцениваться по следующим критериям: исполнительское мастерство и художественное впечатление.

Конкурс проводится в два этапа:

- рассмотрение заявок и снятого видеоролика, направленных в региональное отделение ООО «Союз пенсионеров России» в Удмуртской Республике до 15 августа;

- финальный этап 20 августа в профилактории «Сосновый» (Ижевск, улица Ленина, 132).

Для регистрации участия в конкурсе в срок до 15 августа 2020 года руководителю организации необходимо направить в региональное отделение ООО «Союз пенсионеров России» в Удмуртии на электронную почту spt18ur@gmail.com:

- заявку;

- списочный состав участников хора (с указанием ФИО и даты рождения);

- информацию о коллективе в текстовом документе Word;

- видеоролик с выступлением коллектива (возможно на мобильном устройстве);

- фотографию для использования в буклете и афише.

Коллектив-победитель 9–12 октября 2020 года примет участие в финале конкурса хоровых коллективов пенсионеров России «Поединки хоров» в Орле.

Дополнительная информация по телефону РО ООО «Союз пенсионеров России» в Удмуртской Республике: 60-11-98.

15:50, 01 августа, 2020
Дмитрий Стрелков
72
0
#Ижевск\n#музыка\n#Удмуртия\n#Поединок

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Сможете ли вы сдать ЕГЭ?

17:25, 23 июля, 2020

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Мужские слова. Лёгкий тест для сильного пола.

17:53, 21 февраля, 2020

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Удмуртии выявили еще 25 случаев заражения коронавирусом

09:15, 26 июля, 2020
3742

Двое детей остались сиротами после массовой аварии в Удмуртии

3622
16:50, 27 июля, 2020

В Удмуртии скончалась пожилая женщина с диагнозом COVID-19

2792
09:25, 25 июля, 2020

Угроза подъема воды в реке Иж в Ижевске, состояние здоровья Владимира Путина и номинанты на «Эмми-2020»: что произошло минувшей ночью

2646
08:05, 29 июля, 2020

Еще один резидент ТОСЭР появится в Сарапуле

2611
17:00, 26 июля, 2020

Актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах

18:00, 26 июля, 2020
4380

Эксперты назвали еще 2 страны, в которые скоро смогут летать россияне

3724
15:53, 27 июля, 2020

Фигуристка Юлия Липницкая показала фото с дочерью

2219
16:55, 28 июля, 2020

В проекте «Военкоры» телеканала RT журналисты вспомнят о своих первых поездках в «горячие точки»

1844
19:17, 25 июля, 2020

Ученый предупредил о кратковременности иммунитета у тех, кто перенес коронавирус в легкой форме

1797
16:39, 29 июля, 2020

Протестующие в американском Портленде лишили зрения троих агентов ФБР

14:42, 25 июля, 2020
1849

Израиль нанес авиаудар по Сирии

1571
10:49, 25 июля, 2020

Автомобиль въехал в толпу на тротуаре в Берлине: пострадали 7 человек

1356
12:40, 26 июля, 2020

Власти Бермудов пригласили пожить студентов и работников на «удаленке»

1206
17:30, 26 июля, 2020

Ученые: два часа просмотра телевизора в день грозят сердечным приступом

1167
15:00, 26 июля, 2020

Лонгриды

Решая проблемы зубов

14:18, 20 июля, 2020
3436

Один за всех: для чего нужна самозанятость?

14:38, 17 июля, 2020
3920

Уборка продолжается

18:01, 10 июля, 2020
4539

Раздельный сбор мусора начали внедрять в Глазове

15:50, 08 июля, 2020
4244

Первый «ЭКОпост» открылся в Удмуртии

17:32, 29 июня, 2020
4476

От паспарту до ню: история ижевской фотографии (18+)

13:08, 22 июня, 2020
10770

Завод стоит, дым идёт

14:42, 17 июня, 2020
9373

Яратон: разделяй с любовью

19:14, 11 июня, 2020
6987

Подняться со дна

15:05, 14 мая, 2020
13861

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020
12541

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020
12547

Удмуртия бьёт «мусорные» рекорды

08:30, 20 апреля, 2020
19204