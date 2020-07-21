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Две новых площадки для «тенниса вслепую» появятся в Ижевске

12:55, 21 июля, 2020
Ксения Чернова
Две новых площадки для «тенниса вслепую» появятся в Ижевске
12:55, 21 июля, 2020
Ксения Чернова
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#спорт\n#Ижевск\n#инвалиды\n#Удмуртия\n#гранты
Фото: vk.com (Общественная организация инвалидов «Азимут»)
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Активисты из республики выиграли грант на реализацию проекта «Шоудаун».

Ижевск. Удмуртия. Две новых площадки для «тенниса вслепую» появятся в Ижевске. Об этом рассказал информагентству «Сусанин» руководитель удмуртского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Вячеслав Девятов.

Грант на приобретение оборудования выиграла председатель Удмуртской Республиканской организации инвалидов «Азимут» Елена Суслопарова. Проект предусматривает установку двух столов для игры в шоудаун. Это поможет вовлечь слепых и слабовидящих в занятия спортом.

«Оборудование достаточно специфическое. Мы выбираем площадки для установки, которые отвечают требованиям доступной среды. Важно, чтобы туда было удобно добираться, а остановка общественного транспорта находилась неподалеку. Помещение тоже нужно будет подготовить, возможно, потребуется ремонт, замена напольного покрытия – оно не должно быть скользким», – отметил Девятов.

Новые площадки оборудуют уже к концу августа. Стоит отметить, что в Ижевске уже есть один стол для игры в шоудаун, который пользуется большой популярностью.

Шоудаун – настольный теннис для незрячих. Игра ведется на столе с бортами, где имеются лузы на обеих сторонах и также щит по центральной линии. Стол схож с обычным столом для настольного тенниса, однако, в его конструкции предусмотрены специальные борта, не позволяющие шарику упасть, а сетка заменена доской, имеющей пространство. Сам шарик издает звуки, подобно погремушке, чтобы облегчить игрокам задачу определять его местоположение на слух.

Повязка на глаза, входящая в комплект принадлежностей для игры, помогает уравнять шансы между полностью слепыми спортсменами, и участниками с остаточным зрением.

12:55, 21 июля, 2020
Ксения Чернова
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#спорт\n#Ижевск\n#инвалиды\n#Удмуртия\n#гранты

 

 

 


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