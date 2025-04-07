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В Ижевске проведут межрегиональный турнир по адаптивному тхэквондо

18:08, 07 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске проведут межрегиональный турнир по адаптивному тхэквондо
18:08, 07 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
25
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#дети\n#гранты
Источник фото: Евгений Кривенко
25
0

В нём примут участие не менее 50 спортсменов из городов ПФО.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске состоится межрегиональный турнир по адаптивному тхэквондо (0+). Соревнования проведут в рамках проекта «Тхэквондо без границ» (0+), направленного на развитие адаптивного тхэквондо в Ижевске. Планируется, что участвовать в турнире будут не менее 50 спортсменов из городов ПФО. 

Адаптивное тхэквондо является эффективным средством абилитации и социализации детей и подростков с ментальными нарушениями. Директор «Центра семейного тхэквондо Удмуртии» Евгений Кривенко рассказал, что в России этот вид спорта активно развивается с 2018 года, а в Удмуртии — с 2022 года. Местные ребята уже становились чемпионами международных и национальных соревнований. 

«Тренеры и родители наших спортсменов отмечают, что у ребят исчезают миоклонии, улучшается координация, моторика, эмоционально-психологическое состояние, что соответствуют и результатам исследования», — пояснил Евгений Кривенко. 

Планируется, что межрегиональный турнир по адаптивному тхэквондо поможет юным спортсменам в самореализации и смотивирует их к развитию. Соревнования проведут на деньги гранта от фонда «Вклад в будущее» — 995 229 рублей. Также эти средства пойдут на поддержку воспитанников «Центра семейного тхэквондо» из Ижевска. 

«Выездные участия в крупных соревнованиях для большинства недоступны и в силу уровня подготовки, и в силу финансовых возможностей семей. Поэтому предусмотренный в проекте турнир играет важную роль, благодаря ему все дети и подростки, занимающиеся адаптивным тхэквондо, независимо от уровня навыков, смогут проявить себя, получить поддержку», — заявил директор «Центра семейного тхэквондо Удмуртии» Евгений Кривенко.

Помимо этого, в Ижевске проведут первичную, промежуточную и итоговую диагностики, которые обеспечат объективность качественных результатов проекта.  

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18:08, 07 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
25
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#дети\n#гранты