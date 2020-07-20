Вырванные с корнем деревья в Ижевске, разрушение памятника Холокосту в России и прикрытие шторами христианских святынь в Турции: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На календаре 20 июля. Начинаем новую рабочую неделю с обзора новостей.

Выселение:

В России готовятся изменения в правила выселения жильцов из аварийных домов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина.

«Это сегодня проблема. Большинство жильцов готово уехать из аварийного дома, а одна-две семьи говорят: мы не уедем! Сейчас для таких ситуаций готовятся поправки в закон», — рассказал Степашин.

По новым поправкам решение о выселении будет принято, если две трети жильцов поддержат его. Сегодня это можно сделать лишь через суд, потратив немало времени.

Также существует проблема в самом понятии «аварийное жильё», которое отделено от ветхого.

«Пора перестать прятать голову в песок, как страусы, не замечая, что в ветхих домах жить нельзя. XXI век на дворе! Ветхое — это и есть аварийное жилье. Нечего их делить. И надо помогать регионам избавляться от такого старья», — резюмировал Степашин.

Разрушенный мемориал:

В Ростове-на-Дону оползень разрушил часть мемориала «Жертвам фашизма» в Змиевской балке, где захоронены 30 тыс. человек. Об этом сообщает «Газета.ru».

Оползень образовался после проливных дождей. Потоком воды размыло грунт и унесло часть бордюров. Восстановление начнётся после того, как подсохнет земля.

Мемориал «Жертвам фашизма» открыли в 1975 году. Это место самого массового уничтожения евреев на территории России.

Закрытие святынь:

Христианские мозаики и святыни в церкви Святой Софии в Стамбуле, которую сейчас переделывают в мечеть, будут прикрывать шторами во время мусульманских служб. Об этом сообщает телеканал «НТВ».

Сейчас в историческом здании заканчивается установка системы занавесок. Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил будущую мечеть. Турецкий лидер планирует принять участие в первом намазе после окончания работ.

Напомним, что 10 июля Госсовет Турции отменил постановление о музейном статусе собора Святой Софии, после чего храм решили превратить в действующую мечеть.

Вырванные деревья:

В ночь на понедельник в Ижевске прошла гроза. Жители Ижевска поделились в социальных сетях фотографиями вырванных ветром деревьев.

На трамвайной остановке дерево вырвало прямо с корнями. На Буммаше упавшие ветки разбили лобовое стекло автомобиля. Огромное дерево упало в Тимирязевском лесу, перегородив тропинку.

Сильный ливень также устроил потопы. На улице Автозаводской автомобиль затопило настолько, что он не смог ехать. Традиционно водоём образовался на улице 40 лет Победы.

Фото: ИГГС