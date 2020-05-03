Вечные огни в Удмуртии привели в порядок ко Дню Победы

Профилактические работы прошли на 32 мемориалах.

Ижевск. Удмуртия. Накануне Дня Победы газовое оборудование на мемориалах «Вечный огонь» в Удмуртии привели в порядок. Об этом сообщает пресс-служба «Газпром газораспределение Ижевск».

Проведено техобслуживание 32 мемориалов. Выполнен ремонт газопроводов, горелок и регулировка пламени.

Напомним, что в сёлах и деревнях Удмуртии начали ремонтировать памятники героям Великой Отечественной войны и локальных конфликтов. На эти цели из республиканского бюджета выделили 68,5 млн рублей.