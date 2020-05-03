В Удмуртии с 4 мая начнут раздавать Георгиевские ленточки

В этом году у традиционной акции появится новый формат.

Ижевск. Удмуртия. Традиционная акция «Георгиевская ленточка» пройдёт в Удмуртии в двух форматах: онлайн и офлайн. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

С 4 мая ленточки начнут раздавать в районах республики, а с 6 мая — в Ижевске. Получить её можно будет в продуктовых магазинах, аптеках, на АЗС, а также на проходных заводов.

В акции можно принять участие онлайн. Для этого нужно дома сделать фото с Георгиевской лентой и выложить её в соцсетях с хештегом #георгиевскаяленточка и #лучшедома. Также можно воспользоваться электронной фоторамкой в «Instagram».