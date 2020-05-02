Жителям Ижевска предложили разобрать гардероб во время режима самоизоляции

Ненужные, но целые вещи можно будет сдать в рамках благотворительной акции.

Ижевск. Удмуртия. Благотворительная акция «Разбери и помоги» проходит в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

«Разбери гардероб во время карантина, чтобы помочь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации», — призывает организатор акции Штаб профилактики «Подросток».

В такой форме горожанам предлагают совместить приятное с полезным — разобрать свой гардероб. Ненужные, но целые вещи смогут обрести второй дом в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Принести собранные предметы верхней одежды можно после окончания режима самоизоляции в пункт приема Штаба профилактики «Подросток» на улице Удмуртской, 245.

Прием вещей осуществляется в чистом, пригодном для дальнейшего использования, виде. О начале работы пункта приёма вещей будет сообщено дополнительно.