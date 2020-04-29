В Удмуртии с 1 мая разрешили велопрогулки

Главное требование – соблюдение социальной дистанции.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии разрешили велосипедные прогулки. Об этом глава республики Александр Бречалов сообщил в прямом эфире на своей странице «ВКонтакте».

«С 1 мая в список разрешённой деятельности включаем занятия велоспортом и велопрогулки. Многие с наступлением тепла используют велосипед не только для спорта, но и для того, чтобы добраться на работу. Прошу лишь соблюдать социальную дистанцию», — отметил Бречалов.

Ранее в Удмуртии разрешили занятия спортом на улице со спортивным инвентарём, а также индивидуальные занятия скандинавской ходьбой и бегом, но только до 19:00.