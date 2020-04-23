Автошколы, парикмахерские и ломбарды возобновят работу в Удмуртии с 27 апреля

К ним присоединятся и рекламные агентства, и салоны красоты.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии расширил список организаций, которые могут возобновить работу в период самоизоляции. Об этом он рассказал во время вечернего эфира «БречаловLive» в четверг, 23 апреля.

«Возобновить свою работу организации могут в понедельник, 27 апреля, при строжайшем соблюдении норм и правил», — заявил Бречалов.

В список вошли автошколы, ломбарды и микрофинансовые организации, рекламные агентства, чья деятельность связана с доставкой и изготовлением рекламных конструкций. Также разрешили возобновить работу салонам красоты, косметическим салонам и парикмахерским. Представителям этих профессий Бречалов настоятельно рекомендовал ознакомиться с письмом Роспотребнадзора от 21 апреля 2020 года №02/7500-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы сферы услуг по профилактике COVID-19», в котором перечислены нюансы и требования к работе в период распространения коронавирусной инфекции.

Отметим, что эти «послабления» не касаются Алнашского и Граховского районов, где действует карантин. При этом Александр Бречалов подчеркнул, что к возобновившим работу будут предъявляться строгие правила.

«Если мы увидим, что в автошколе какой-то инструктор или обучающиеся будут без маски — внесём всю категорию в список тех, кому нельзя работать», — резюмировал глава Удмуртии.

Напомним, владельцы парикмахерских пригрозили первому вице-премьеру Удмуртии Александру Свинину, если он подстрижётся до того, как салонам красоты разрешат вернуться к работе.