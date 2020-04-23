В Удмуртии возобновили выдачу продуктовых наборов семьям с детьми

Паёк рассчитан на 14 дней и включает в себя 14 позиций.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вновь возобновили выдачу продуктовых наборов семьям с детьми. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республике, перед этим власти пересмотрели подходы к оказанию продуктовой поддержки.

В сутки специалисты формируют по 10 тыс. наборов. Первые обновленные сухпайки уже направили в районы. Набор рассчитан на 14 дней и включает в себя 14 позиций, в том числе муку, растительное масло, сгущенное молоко, мясные консервы, макаронные, крупяные и кондитерские изделия. Половина продуктов – местного производства.

«Продуктовые наборы будут выдаваться двух видов - для детей дошкольного возраста и детей, обучающихся в учебных заведениях. Они чуть отличаются. В первом случае комплекты будут иметь больше молочное наполнение, во втором - включать больше мясных продуктов», – рассказала зампредседателя правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова.

Напомним, с 6 апреля в Удмуртии начали выдавать продуктовые наборы для школьников из малообеспеченных и многодетных семей. Однако жители оказались недовольны: продукты якобы были закуплены по завышенным ценам. Власти приостановили выдачу, чтобы разобраться в ситуации. После этого было принято решение проводить закупки под руководством Регионального центра закупок. Выдачу возобновили.

Однако 20 апреля глава Удмуртии Александр Бречалов в своем эфире рассказал, что одна из семей нашла в полученном в составе пайка пшене червей. После этого формирование наборов вновь приостановили.