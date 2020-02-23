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Жителям Ижевска помогут подготовиться к Тотальному диктанту

10:15, 23 февраля, 2020
Дарья Саушина
Жителям Ижевска помогут подготовиться к Тотальному диктанту
10:15, 23 февраля, 2020
Дарья Саушина
132
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#общество\n#Ижевск\n#акция\n#тотальный диктант
Фото: ИА Сусанин
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С 24 февраля в городе начнутся курсы для желающих подтянуть знания по русскому языку.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдут курсы подготовки к Тотальному диктанту. Как сообщает пресс-служба администрации города, занятия стартуют в понедельник, 24 февраля.

В этом году их можно будет посетить практически в любой день, выбрав для себя удобное время и площадку:

- «Русский по понедельникам» с 18:00 в библиотеке Толстого (Ворошилова, 18);

- «Русский по вторникам» с 18:30 в библиотеке №24 (Воровского, 24);

- «Русский по средам». С 18:30 в библиотеке Некрасова (Сивкова, 158), Национальной библиотеке УР (30 лет Победы, 14) и библиотеке Наговицына (9-е Января, 181). С 19:30 в библиотеке Васильева (50 лет Пионерии, 22);

- «Русский по четвергам» с 18:30 в библиотеке №23 (40 лет Победы, 56а).

Программа курсов рассчитана на восемь занятий длительностью полтора-два часа, на которых горожанам предложат как теоретический материал, так и возможность попрактиковаться в применении правил орфографии и пунктуации. Темы занятий разработал Филологический совет проекта на основе текста этого года, чтобы каждый участник мог подготовиться к акции заранее, освежить в памяти правила русского языка.

Напомним, что в этом году Тотальный диктант пройдет 4 апреля. Автором текста стал Андрей Геласимов - автор романов «Жажда», «Степные боги», «Холод», «Роза ветров», лауреат литературных премий «Национальный бестселлер» и «Студенческий Букер». Текст диктанта будет посвящен жизни основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского.

Сусанин / По ту сторону "Тотального диктанта" - Статьи

14 апреля более чем на 30 площадках Ижевска прошла всероссийская образовательная акция "Тотальный диктант - 2018". О том, как он прошел, корреспондент информагентства "Сусанин" Александра Бобрович расскажет от лица тех, кто стоит по другую сторону парт и аудиторий - дикторов и филологов.

10:15, 23 февраля, 2020
Дарья Саушина
132
0
#общество\n#Ижевск\n#акция\n#тотальный диктант

 

 

 


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