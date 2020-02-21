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Поиск в Удмуртии родных погибшего красноармейца, помощь пострадавшим от паводка в Иркутске и необычная операция на мозге в Лондоне: что произошло минувшей ночью

08:05, 21 февраля, 2020
Юрий Абашев
Поиск в Удмуртии родных погибшего красноармейца, помощь пострадавшим от паводка в Иркутске и необычная операция на мозге в Лондоне: что произошло минувшей ночью
08:05, 21 февраля, 2020
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#паводок\n#Великая Отечественная Война\n#Удмуртия\n#помощь\n#Лондон\n#хирургия\n#Иркутская область
Фото: ИА Сусанин
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О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.  

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, друзья! Рабочая неделя подходит к концу. Заваривайте чай и начнём день с обзора интересных новостей.

Эхо войны

В Удмуртии ищут родных солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Останки уроженца республики нашли во время проведения «Вахты Памяти» в Смоленской области 6 мая 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Поиск родных ведётся с целью передачи именной папки и адреса современного места захоронения.

Игнатьев Михаил Константинович родился 18 октября 1910 года в деревне Удмурт-Зязьгор Кезского района. Его призвали рядовым 2 октября 1941 года. Служил в 1316-м стрелковом полку 17-й стрелковой дивизии 33-й Армии Западного фронта.

С информацией можно обратиться к волонтеру московского поискового отряда «Обелиск» Розе Фаттаховой. Телефон 8 903 089 75 79.

Трёхмиллиардная поддержка 

Правительство России выделило на поддержку пострадавшим от паводков в Иркутске 3 млрд рублей. Об этом сообщают «Известия».

Премьер-министр России Михаила Мишустин распорядился выделить из резервного фонда в бюджет Иркутской области 3 011 629 тысяч рублей. Деньги пойдут на восстановление жилья граждан и возмещение расходов регионального правительства.

Мишустин отметил, что выделенных в 2019 году 14 млрд рублей оказалось недостаточно.

Напомним о том, что паводок в Иркутской области произошёл в июне 2019 года. Из-за наводнения погибло 26 человек.

Необычная операция

В Лондоне прошла необычная хирургическая операция. Пациентка играла на скрипке во время удаления у неё опухали мозга. Об этом сообщает «Российская газета».

«Я впервые позволил пациенту играть на инструменте во время операции. Подход действительно необычный, но объяснить его просто: так можно было отследить, что не повреждены нервы, отвечающие за движение пальцев», - сказал нейрохирург Кейумарс Ашкан.

Опухоль в правой лобной доле у 53-летней британской скрипачки Дагмар Тернер обнаружили в 2013 году. В последние годы новообразование начало увеличиваться.

«Мысль, что я никогда не смогу играть снова, разбила мне сердце. Теперь я надеюсь, что скоро смогу вернуться в оркестр», - сказала Тернер.

Через три дня после операции скрипачка с 40-летним стажем вернулась домой.

08:05, 21 февраля, 2020
Юрий Абашев
150
0
#Ижевск\n#паводок\n#Великая Отечественная Война\n#Удмуртия\n#помощь\n#Лондон\n#хирургия\n#Иркутская область

 

 

 


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