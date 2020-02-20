В театрах Удмуртии появятся постановки для слабовидящих зрителей

Оборудование для тифлокомментирования апробировали в республиканском театре кукол.

Ижевск. Удмуртия. В государственном театре кукол Удмуртии начались репетиции спектакля, адаптированного для слабовидящего зрителя. Как сообщила ТРК «Моя Удмуртия», в постановке впервые принимает участие тифлокомментатор.

Задача специалиста передать по максимуму подробности происходящего на сцене, чтобы слабовидящие зрители ощутили те же эмоции, что и зрячие гости театра. Тифлокомментатор подробно описывает всё, что видит своими глазами.

«Тифлокомментатор помогает восприятию. Нельзя залезать на диалоги своими комментариями, или на песню», — рассказала тифлокомментатор Елена Керн.

Она также подчеркнула, что нельзя навязывать и своё мнение, говоря о каком-то персонаже, что он, например, злой. Зритель сам должен понять это по результатам поступков героя на сцене.

«С помощью этих наушников так понятно всё объясняют, что в памяти уже всё ассоциируется, что творится на сцене. Все мелкие детали описываются», — поделился впечатлением после спектакля один слабовидящий юный зритель

В России всего несколько десятков специалистов тифлокомментирования. Специальную аппаратуру в театре кукол закупили на средства гранта благотворительного фонда «Искусство. Наука. Спорт». В планах у учреждения культуры — тиражировать опыт коллегам по цеху.