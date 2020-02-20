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В театрах Удмуртии появятся постановки для слабовидящих зрителей

10:31, 20 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
В театрах Удмуртии появятся постановки для слабовидящих зрителей
10:31, 20 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
119
0
#Ижевск\n#театр\n#Удмуртия\n#слепые
Фото: vk.com/teatrkukoludm
119
0

Оборудование для тифлокомментирования апробировали в республиканском театре кукол.

Ижевск. Удмуртия. В государственном театре кукол Удмуртии начались репетиции спектакля, адаптированного для слабовидящего зрителя. Как сообщила ТРК «Моя Удмуртия», в постановке впервые принимает участие тифлокомментатор.

Задача специалиста передать по максимуму подробности происходящего на сцене, чтобы слабовидящие зрители ощутили те же эмоции, что и зрячие гости театра. Тифлокомментатор подробно описывает всё, что видит своими глазами.

«Тифлокомментатор помогает восприятию. Нельзя залезать на диалоги своими комментариями, или на песню», — рассказала тифлокомментатор Елена Керн.

Она также подчеркнула, что нельзя навязывать и своё мнение, говоря о каком-то персонаже, что он, например, злой. Зритель сам должен понять это по результатам поступков героя на сцене.

«С помощью этих наушников так понятно всё объясняют, что в памяти уже всё ассоциируется, что творится на сцене. Все мелкие детали описываются», — поделился впечатлением после спектакля один слабовидящий юный зритель

В России всего несколько десятков специалистов тифлокомментирования. Специальную аппаратуру в театре кукол закупили на средства гранта благотворительного фонда «Искусство. Наука. Спорт». В планах у учреждения культуры — тиражировать опыт коллегам по цеху.

Тифлокомментатор 18.02.20

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10:31, 20 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
119
0
#Ижевск\n#театр\n#Удмуртия\n#слепые

 

 

 


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