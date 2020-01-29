До 20 лет тюрьмы грозит девяти жителям Удмуртии за попытку продажи наркотиков

У злоумышленников изъяли более 1 килограмма «синтетики».

Ижевск. Удмуртия. Группу из 9 жителей Удмуртии будут судить за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

Обвиняемыми по делу проходят девять человек в возрасте от 19 до 43 лет.

Установлено, что с сентября 2018 года по февраль 2019 года наркоторговцы делали закладки в Ижевске и Завьяловском районе, изымали оптовые тайники, которые готовила 36-летняя женщина. Она держала «склад» одного из интернет-магазинов.

Полицейские изъяли у злоумышленников 1 кг синтетических наркотиков. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.