Мифы об эскимо обсудили в «Научном холодильнике» в Ижевске

Информагентство «Сусанин» провело прямую трансляцию из библиотеки Некрасова.

Ижевск. Удмуртия. 24 января – международный день эскимо. Именно в этот день в 1921 году было запатентовано сливочное мороженое на палочке, авторами которого стали американцы Кристиан Кент Нельсон и Рассел Стовер.

Как и многие другие новшества, эскимо появилось случайно. Владелец фабрики по производству сладостей Кристиан Кент Нельсон нечаянно облил брикет мороженого шоколадной глазурью. Результат ему настолько понравился, что в 1920 году была выпущена первая промышленная партия лакомства – 25 тысяч штук. Новый продукт назвали Eskimo Pie – эскимосский пирог, хоть он и не имеет никакого отношения к северному народу.

В день рождения эскимо в Ижевске информационный центр по атомной энергии совместно с библиотекой Некрасова проводит научно-популярное ток-шоу «Научный холодильник». Приглашенные эксперты расскажут о видах продукта, его вреде и пользе, способах приготовления и мифах, вьющихся вокруг угощения. Гостями шоу станут врач-гастроэнтеролог Алексей Бессонов, шеф-кондитер Екатерина Харалдина, фитнес-диетолог Всеволод Бабин.

Информационное агентство «Сусанин» проводит прямую трансляцию мероприятия. Запись доступна в группе в ВКонтакте.