Православные Удмуртии празднуют Крещение Господне

Верующие по традиции искупались в иорданях.

Ижевск. Удмуртия. Православные Удмуртии в воскресенье, 19 января, празднуют Крещение Господне. Это праздник, установленный в честь события евангельской истории, крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.

Вечером накануне, 18 января, в Ижевске и других населенных пунктах Удмуртской Республики прошла церемония освящения воды, после чего верующие искупались в иорданях. Эта традиция является народной и прямого отношения к празднику не имеет.