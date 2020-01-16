Житель Можги отобрал у подростка телефон, угрожая убийством

Перед задержанием грабитель успел продать телефон.

Можга. Удмуртия. В Можге возбуждено уголовное дело в отношение 20-летнего местного жителя, который угрожал расправой 17-летнему подростку, чтобы тот отдал свой телефон. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Установлено, что потерпевший приехал в Можгу на новогодние каникулы к бабушке. Там он познакомился с неоднократно судимым местным жителем. Вместе они пошли в кафе, где обвиняемый начал угрожать подростку расправой, если тот не отдаст ему свой телефон.

«Получив желаемое, грабитель скрылся и успел продать телефон знакомому за 2 тысячи рублей. Вскоре его задержали. Сейчас злоумышленник находится под домашним арестом. Телефон изъяли и вернули владельцу», — сообщили в следственном комитете.