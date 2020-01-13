Неизвестные испортили «тегами» фасад купеческого дома в Ижевске

Историческое здание недавно отреставрировали.

Ижевск. Удмуртия. На фасаде недавно отреставрированного купеческого особняка по улице Максима Горького, 88 в Ижевске появились сомнительного качества граффити.

Жители Ижевска не оценили творчество «теггеров» на стене здания, построенного во второй половине XIX века семьёй купцов Оглоблиных.

«Жаль. Камеры бы поставить и наказать хоть разок таких, чтобы неповадно было», — поделилась мнением в комментариях ижевчанка Елена Потапова.

Старинный дом имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Его отреставрировали в 2019 году, заменив крышу, перекрытия и обновив фасад.

Напомним, что в Ижевске неоднократно портили граффити, посвящённое Децлу.