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Неизвестные снова испортили в Ижевске граффити, посвященное Децлу

17:02, 03 августа, 2019
Дарья Саушина
Неизвестные снова испортили в Ижевске граффити, посвященное Децлу
17:02, 03 августа, 2019
Дарья Саушина
387
0
#культура\n#общество\n#Ижевск\n#музыка\n#граффити
Фото: ИА Сусанин
387
0

Неравнодушные жители скинулись на краску, и художники восстановили работу.

Ижевск. Удмуртия. Посвященное Децлу граффити в Ижевске вновь стало жертвой неизвестных. С торца дома на перекрестке улицы Карла Маркса и переулка Широкого появилась надпись «RAP это не музыка RAPер не музыкант» (орфография и пунктуация сохранены). Отдельно ребята с баллончиком краски в руках дописали, что они не вандалы.

Как рассказал информационному агентству «Сусанин» художник Дмитрий Костицын, неравнодушные горожане собрали деньги на краску, а граффитчики восстановили работу.

Напомним, что изображение Децла (Кирилла Толмацкого) с надписью «Твори добро, бро» появилось на стене дома в середине июня этого года. Меньше чем через месяц работу подпортили вандалы, не считающие рэп музыкой и решившие об этом заявить доступным для них способом. Тогда граффити восстановили в первый раз.

I85dMQF0PUk.jpg

фото Дмитрия Костицына

17:02, 03 августа, 2019
Дарья Саушина
387
0
#культура\n#общество\n#Ижевск\n#музыка\n#граффити

 

 

 


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