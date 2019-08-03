Неизвестные снова испортили в Ижевске граффити, посвященное Децлу

Неравнодушные жители скинулись на краску, и художники восстановили работу.

Ижевск. Удмуртия. Посвященное Децлу граффити в Ижевске вновь стало жертвой неизвестных. С торца дома на перекрестке улицы Карла Маркса и переулка Широкого появилась надпись «RAP это не музыка RAPер не музыкант» (орфография и пунктуация сохранены). Отдельно ребята с баллончиком краски в руках дописали, что они не вандалы.

Как рассказал информационному агентству «Сусанин» художник Дмитрий Костицын, неравнодушные горожане собрали деньги на краску, а граффитчики восстановили работу.

Напомним, что изображение Децла (Кирилла Толмацкого) с надписью «Твори добро, бро» появилось на стене дома в середине июня этого года. Меньше чем через месяц работу подпортили вандалы, не считающие рэп музыкой и решившие об этом заявить доступным для них способом. Тогда граффити восстановили в первый раз.





фото Дмитрия Костицына