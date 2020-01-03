В стиле техно: где отдохнуть в Ижевске 4 января

Мероприятия пройдут во всех районах города.

Ижевск. Удмуртия. Праздничная программа 4-го января в Ижевске пройдет под девизом «Удмуртия – это техно». В 12:00 в парке Кирова стартует забег Дедов Морозов. Жители Ижевска могут переодеться в главных новогодних волшебников, Снегурочку или их помощников, и присоединиться к красочному забегу.

Также в 12:00 в сквере оружейника Драгунова, Рябиновом сквере, сквере молодоженов, на Крымской аллее и парке Космонавтов начнутся программы, игры, интерактивы.

С 12:00 до 13:00 на Центральной площади пройдет детская театрализованная программа в стиле техно.

В музее имени Михаила Калашникова в 13:00 ждут детей и их родителей на квест «Охота в музее».

В 19:00 на Центральной площади горожан ждет нашествие роботов, дронов, автоботов, техно-хиты от лучших диджеев Ижевска.

Также в этот день в 10:00 на комплексе имени Галины Кулаковой начнется Рождественская лыжная гонка совместно с I-м этапом Кубка имени Кулаковой и I-м этапом Monster Ski Cup.

В 12:00 в музее-заповеднике Лудорвай покажут новогоднее представление. Там же можно будет покататься на тюбингах, посетить мастер-классы.

Отметим, 2 января Центральную площадь Ижевска посетили около 10 тыс. человек.