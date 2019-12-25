Он продлится с 25 по 31 декабря 2019 года.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники автозавода LADA Ижевск отправились в корпоративный отпуск. Как сообщила пресс-служба АО «АВТОВАЗ», плановый отпуск продлится с 25 по 31 декабря 2019 года.

«Компанией подготовлен достаточный запас товарных автомобилей, который обеспечит широкий выбор для покупателей LADA в период корпоративного отпуска и праздников», — говорится в сообщении АВТОВАЗа.

В четверг, 9 января, с окончанием общероссийских новогодних каникул, Группа АВТОВАЗ возобновит производственную деятельность.

Отметим, что в период отпуска на предприятиях АВТОВАЗа продолжат плановую модернизацию оборудования и реализацию проектов по дальнейшему внедрению производственной системы Alliance Production Way. Кроме того, продолжатся работы в рамках программы улучшения условий труда сотрудников.