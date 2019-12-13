В Ижевске уголовное дело против 16-летней девушки, избившей сверстницу, направят в суд

Против её соучастников 10-14 лет уголовное дело решили не возбуждать.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летней местной жительницы. Как сообщила пресс-служба СУ СК России по Удмуртии, девушку обвиняют в избиении сверстницы и нескольких преступлениях в отношении малолетних детей.

Напомним, 29 сентября 2019 года в лесопосадке на улице Салютовская девушка избила 16-летнюю знакомую в присутствии группы подростков. Также с января по октябрь 2019 года задержанная напала на 10-летнего мальчика и похитила у него 200 рублей. Летом этого же года она избила ещё одного 10-летнего мальчика и потребовала отдать ей деньги.

В отношении трёх соучастников обвиняемой 10-14 лет, участвовавших в избиении потерпевшей, принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд.