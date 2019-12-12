Разгромный матч «Ижстали», крушение вертолета Ми-28 и штрафы за превышение средней скорости: что произошло минувшей ночью

О чем писали, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Четверг, 12 декабря, начинаем с обзора утренних новостей.

Разгром

Хоккеисты «Ижстали» проиграли команде «Лада» из Тольятти со счетом 4:1. Об этом сообщает пресс-служба сталеваров.

Первую шайбу игроки «Лады» забили уже на второй минуте. На 10-й минуте игры еще одна шайба летит сталеварам. В итоге на стартовой 20-минутке «Ижсталь» ни разу не смогла нанести удар в створ ворот соперника. Двойное удаление ижевчан привело к третьему голу «Лады». На 58-й минуте первый гол забил Иван Сухих. В оставшееся время тренерский штаб «Ижстали» попытался зацепиться за игру, заменив вратаря шестым игроком, но в итоге шайба влетела в пустые ворота.

Прием

12 декабря Конституции России исполняется 26 лет. В связи с этим, в Удмуртии традиционно пройдет общероссийский прием граждан.

В этот день с 12:00 до 20:00 жители могут обратиться в приемную президента страны, в органы власти, органы местного самоуправления.

Прием проводится в порядке живой очереди, при себе нужно иметь паспорт, сообщает пресс-служба Ижевска.

Без штрафа

Госдума России в первом чтении одобрила законопроект о запрете штрафовать водителей за превышение средней скорости. Об этом сообщается на портале «Система обеспечения законодательной деятельности».

В ряде регионов автолюбителей штрафуют по статье 12.9 КоАП России, то есть за движение со средней скоростью.

Как говорится в сообщении, применение статьи некорректно, поскольку в законе даже нет понятия «средняя скорость». Потому привлечения к ответственности на основе «догадок» быть не может.

Крушение

Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Краснодаре. Как пишет Рен-тв, экипаж проводил тренировочные полеты.

На борту находились командир экипажа и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28. Они погибли. По предварительной информации, вертолет совершал вынужденную посадку в сложных погодных условиях. Упал он в двух км от аэродрома.

ФРГ

В Вооруженных силах Германии появится иудейская пастырская служба. Об этом пишут «Известия».

С 1957 года в бундесвере работали только протестанты и католики. С учетом сохранения идеологического нейтралитета, в случае службы раввинов это должно измениться, заявили в кабмине. Евреи должны стать частью бундесвера для укрепления сплоченности общества.