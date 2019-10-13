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В Ярском районе Удмуртии оштрафовали уклониста

11:35, 13 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
В Ярском районе Удмуртии оштрафовали уклониста
11:35, 13 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
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#Следственный комитет\n#армия\n#призыв\n#Удмуртия\n#Ярский район\n#суд
Фото: ИА "Сусанин"
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После его уплаты молодой человек вновь подлежит призыву на военную службу.

Яр. Удмуртия. В Ярском районе Удмуртии призывнику назначили судебный штраф за уклонение от службы в армии. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по республике.

По данным следствия, молодой человек, житель посёлка Яр, являясь гражданином Российской Федерации, подлежащим призыву на военную службу, был надлежащим образом уведомлён о явке в военкомат для прохождения медицинского освидетельствования, но в указанные дни не явился без уважительных причин. Таким образом, уклонился от мероприятий, связанных с призывом на военную службу. При этом он не имел законных оснований для предоставления отсрочки от призыва.

Призывник полностью признал свою вину. С учетом того, что он впервые совершил преступление небольшой тяжести, по ходатайству следователя суд прекратил уголовное дело и назначил меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 7000 рублей. После его уплаты молодой человек вновь подлежит призыву на военную службу.

11:35, 13 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
180
0
#Следственный комитет\n#армия\n#призыв\n#Удмуртия\n#Ярский район\n#суд

 

 

 


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