Итоги дня: закрытие роддома в Малой Пурге, пополнение в Зоопарке Удмуртии и дождливые выходные

Обзор самых интересных новостей четверга от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты агентства «Сусанин» подводят информационные итоги дождливого четверга, 1 августа.

Нет очередям:

Глава Сарапула пообещал в 2020 году полностью избавиться от очередей в детские сады. В городе идет строительство двух дошкольных учреждений, еще одно – в проекте.

Закрытие роддома:

Малой Пурге 1 сентября 2019 года закрывают роддом. Связано это с тем, что сегодня в отделении невозможно соблюдать все стандарты и необходимый порядок оказания медпомощи. Рожениц из района будут направлять в Ижевск.

Смертельное ДТП:

Один человек погиб и двое пострадали в аварии, произошедшей на дороге Игра – Орловская. Легковушка, за рулем которой был пьяный мужчина, слетела в кювет и перевернулась.

Новый обитатель:

В зоопарке Удмуртии пополнение: малыш родился в семье пятнистых оленей. Его пол можно будет определить только через неделю. После этого крохе подберут имя.

О погоде:

Выходные в Удмуртии будут дождливыми. Осадки ожидаются временами, ветер ослабнет, а температура воздуха останется слишком низкой: всего +11, +16 градусов по Цельсию.