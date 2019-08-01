  • $ 63.42 ↑
  • € 70.74 ↑

Итоги дня: закрытие роддома в Малой Пурге, пополнение в Зоопарке Удмуртии и дождливые выходные

18:00, 01 августа, 2019
Итоги дня: закрытие роддома в Малой Пурге, пополнение в Зоопарке Удмуртии и дождливые выходные
18:00, 01 августа, 2019
197
0
#общество\n#Ижевск\n#Сарапул\n#Малая Пурга\n#погода\n#животные\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#Картина дня
Фото: pexels.com
197
0

Обзор самых интересных новостей четверга от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты агентства «Сусанин» подводят информационные итоги дождливого четверга, 1 августа.

Нет очередям:

Глава Сарапула пообещал в 2020 году полностью избавиться от очередей в детские сады. В городе идет строительство двух дошкольных учреждений, еще одно – в проекте.

Закрытие роддома:

Малой Пурге 1 сентября 2019 года закрывают роддом. Связано это с тем, что сегодня в отделении невозможно соблюдать все стандарты и необходимый порядок оказания медпомощи. Рожениц из района будут направлять в Ижевск.

Смертельное ДТП:

Один человек погиб и двое пострадали в аварии, произошедшей на дороге Игра – Орловская. Легковушка, за рулем которой был пьяный мужчина, слетела в кювет и перевернулась.

Новый обитатель:

В зоопарке Удмуртии пополнение: малыш родился в семье пятнистых оленей. Его пол можно будет определить только через неделю. После этого крохе подберут имя.

О погоде:

Выходные в Удмуртии будут дождливыми. Осадки ожидаются временами, ветер ослабнет, а температура воздуха останется слишком низкой: всего +11, +16 градусов по Цельсию.

18:00, 01 августа, 2019
197
0
#общество\n#Ижевск\n#Сарапул\n#Малая Пурга\n#погода\n#животные\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#Картина дня

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Ижевск вновь прилетят «Русские витязи»

14:31, 25 июля, 2019
4441

Двое братьев до смерти избили бывших сотрудников милиции в Удмуртии

3954
16:30, 26 июля, 2019

Два человека погибли и один пострадал в ДТП в Сарапуле

3388
11:00, 27 июля, 2019

Экскурсионный автобус загорелся в Ижевске

3140
18:44, 26 июля, 2019

Вылетевший на пути автомобиль приостановил движение трамваев в Ижевске

2731
17:25, 27 июля, 2019

Спасавшего детей в лагере «Холдоми» мальчика представят к госнаграде

10:25, 25 июля, 2019
1340

Похитившая 41 млн рублей кассирша из Москвы сбежала за границу

1296
14:35, 26 июля, 2019

Каменные саркофаги домонгольского времени нашли в Великом Новгороде

1202
18:05, 25 июля, 2019

Подросток утонул на экскурсии в Свердловской области

1167
15:52, 27 июля, 2019

Мать посаженного на цепь мальчика в Краснодарском крае рассказала о встрече с сыном

965
19:10, 26 июля, 2019

Белорусская актриса Вероника Никонова погибла во время свадебного путешествия

17:56, 27 июля, 2019
1796

Откровенно раздетые девушки: украинки ответили флешмобом на оскорбления чиновника

1711
11:45, 27 июля, 2019

Награду за рождение мальчика объявили в польском посёлке

1295
15:00, 26 июля, 2019

Служба безопасности Украины задержала российский танкер в порту Измаил

1122
16:28, 25 июля, 2019

В Абхазии планируют открыть международный аэропорт

983
17:35, 26 июля, 2019