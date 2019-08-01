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Роддом в Малой Пурге закроют

16:05, 01 августа, 2019
Диана Ворончихина
Роддом в Малой Пурге закроют
16:05, 01 августа, 2019
Диана Ворончихина
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#здоровье\n#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#новости\n#роддом\n#больница
Фото: pixabay.com
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Такое решение принято из-за того, что акушерское отделение не соответствует необходимым стандартам.

Малая Пурга. Удмуртия. В Малой Пурге 1 сентября 2019 года закрывают роддом. Как сообщает пресс-служба администрации района, такое решение принято в связи с тем, что сегодня в отделении невозможно соблюдать все стандарты и необходимый порядок оказания медпомощи.

В роддоме Малопургинской районной больницы не обеспечено круглосуточное пребывание врача акушера-гинеколога, неонатолога и реаниматолога, так как это не предусмотрено штатным расписанием.

«В связи с этим сохраняется высокий риск по несвоевременности оказания медицинской помощи при осложнении родов и рождении больного ребенка», - говорится в сообщении.

Таким образом, рожениц района будут направлять в Ижевск: в перинатальный центр БУЗ УР «1РКБ МЗ УР», в роддом №6, в роддом №5 БУЗ УР «№7 МСЧ».

При реорганизации роддома в Малой Пурге всех работников обещают устроить в районной больнице. Планируется открытие третьей бригады «скорой помощи».

16:05, 01 августа, 2019
Диана Ворончихина
136
0
#здоровье\n#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#новости\n#роддом\n#больница

 

 

 


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