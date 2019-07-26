Новый рекорд: 205 жителей Удмуртии «серебряного» возраста приняли участие в массовом марафоне по зумбе

Масштабная танцевальная акция прошла в 13 городах.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии помогли установить новый мировой рекорд по самому массовому танцевальному флешмобу «Зумба Голд» для людей старшего возраста. К масштабной акции, прошедшей 25 июля, присоединились 13 городов России.

С помощью телемоста «Танцуй Москва – танцуй Россия» одновременно под зажигательные латиноамериканские ритмы зумбу станцевали более 3 тыс. человек.

В Ижевске, на фан-зоне парка Кирова, в этот день собралось 205 жителей «серебряного» возраста. Это и активисты комплексных центров соцобслуживания, и Союза пенсионеров России, и танцевальных коллективов города. Готовились участники к марафону с 18 июля. Многие признаются, что впервые танцевали зумбу. Танец привлек участников движениями, которые сочетают традиционные упражнения с простыми элементами сальсы, реггетона. «Танцевать на всю Россию – это удивительное чувство», - делятся участники.

Перед стартом флешмоба на сцене фан-зоны для «марафонцев» провела разминку единственный в республике лицензированный инструктор фитнес-программы «Зумба Голд» Наталья Горушнова.

По словам замминистра социальной политики и труда Удмуртской Республики Марины Белоусовой, подобные праздники активного долголетия обязательно будут проводиться в Ижевске и, вполне возможно, на республиканском уровне. «Наши люди оказались быстрыми на подъем, они с большим желанием обратили внимание на нашу инициативу. Все получилось очень хорошо», - заявила она.

Отметим, мероприятие также отвечает задачам нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным, одной из которых является увеличение продолжительности здоровой активной жизни человека.

«Нам очень посчастливилось. У меня была возможность пообщаться с участниками, и это радость для них в первую очередь. В Год здоровья в Удмуртии подобные события должны проходить как можно чаще, например, раз в неделю. Сегодня нам поступили предложения от участников флешмоба проводить их каждую неделю на площадке фан-зоны парка имени Кирова», - сообщил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.

По словам специалистов, танцевальная терапия не только положительно влияет на эмоциональное состояние человека, но и способна замедлить старение. Ожидается, что интерес к массовым спортивным мероприятиям для людей старшего поколения с каждым годом будет только расти.