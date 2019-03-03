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Бесплатный детский игровой комплекс открыли на Ижевском вокзале

12:33, 03 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
12:33, 03 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
148
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#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#вокзал\n#игры
Фото: пресс-служба ГЖД
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Работает городок круглосуточно.

Ижевск. Удмуртия. На Ижевском вокзале в рамках повышения качества обслуживания пассажиров открыли детский игровой комплекс. Об этом сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги.

Игровой комплекс оборудовали в здании пригородного сообщения и представляет с собой детский городок. Здесь расположены различные снаряды, горка, лабиринт. Зона игрового комплекса ограждена и имеет специальное нескользящее покрытие. Детский городок рассчитан на детей в возрасте от трёх лет.

Время работы – круглосуточно. Вход бесплатный.

12:33, 03 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
148
0
#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#вокзал\n#игры

 

 

 


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