Бесплатный детский игровой комплекс открыли на Ижевском вокзале

Работает городок круглосуточно.

Ижевск. Удмуртия. На Ижевском вокзале в рамках повышения качества обслуживания пассажиров открыли детский игровой комплекс. Об этом сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги.

Игровой комплекс оборудовали в здании пригородного сообщения и представляет с собой детский городок. Здесь расположены различные снаряды, горка, лабиринт. Зона игрового комплекса ограждена и имеет специальное нескользящее покрытие. Детский городок рассчитан на детей в возрасте от трёх лет.

Время работы – круглосуточно. Вход бесплатный.