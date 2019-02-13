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Однополчане соберутся на праздник в Сквере Победы в Ижевске 23 февраля

14:50, 13 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
14:50, 13 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
246
0
#ветераны\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Вечный Огонь\n#День защитника Отечества\n#солдаты\n#праздник
246
0

Гостей ждёт концерт, показательные выступления, полевая кухня и возможность записаться на службу в армию.

Ижевск. Удмуртия. В Сквере Победы в Ижевске 23 февраля пройдёт акция «Однополчане». Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, мероприятие объединит солдат запаса под флагами различных видов войск.

Боевые товарищи смогут почтить память погибших военнослужащих и возложить цветы. Сбор однополчан запланирован на 8:30. Возложение цветов к Монументу боевой и трудовой славы в Ижевске начнётся в 9:00.

После этого стартует военно-патриотический праздник «Армейский рубеж». До 12:00 — концертная программа: выступления творческих коллективов Ижевска и районов республики, в том числе победителей республиканских конкурсов солдатской песни.

Также в сквере пройдут показательные выступления воспитанников патриотических центров и клубов, клуба исторической реконструкции «Стезя Прави», кинологического клуба, Федерации страйкбола Удмуртии.

Каждый желающий сможет попасть на курс молодого бойца и попробовать пройти полосу препятствий. Также участники праздника смогут примерить одежду средневековых воинов и поучаствовать в боях с мечами и с щитами.

В Армейском павильоне будут организованы мастер-классы по сборке и разборке автомата Калашникова, вязанию морских узлов. Здесь разместят выставку оружия (современного, советского, вооружения военно-тактических игр), военного обмундирования. Здесь же можно будет записаться на военную службу и службу по контракту.

Здесь же пройдёт финал акции #УдмуртияЗащищает, которая стартовала 11 февраля и продлится до 21 февраля. Жители республики, которые выложили в соцсетях фотографию на военную тематику с хештегом #УдмуртияЗащищает, смогут забрать магнитики со своим изображением. Они будут размещены на специальном стенде. Кроме того, будут работать полевые кухни с солдатской кашей и чаем.

14:50, 13 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
246
0
#ветераны\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Вечный Огонь\n#День защитника Отечества\n#солдаты\n#праздник

 

 

 


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