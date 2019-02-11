Видеообзор самых важных и интересных событий региона.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты информагентства «Сусанин» по традиции в конце рабочего дня подготовили видеообзор самых важных и интересных событий, произошедших в Удмуртии.

Удмуртия в минуту: проекты благоустройства и "День пельменя" Uploaded by ИА Сусанин on 2019-02-11.

Проекты благоустройства:

Глава Кезского района прокомментировал публикацию блогера Ильи Варламова. Интернет-мыслитель раскритиковал реализацию проектов благоустройства на селе. В ответ Иван Богданов заявил, что это лишь предварительные эскизы проектов. На их основании выбирались наиболее востребованные для территории объекты.

День пельменя:

Более 7 тонн пельменей съели жители и гости Удмуртии на Всемирном дне пельменя. Финальный день фестиваля посетили более 30 тысяч человек, которые состязались в том числе в национальных удмуртских играх. Главным событием праздника стал розыгрыш годового запаса пельменей весом в 50 кг.

Чемпионат мира:

Максим Вылегжанин отправится в Австрию на чемпионат мира по лыжным видам спорта. Соревнования состоятся с 19 февраля по 3 марта в Зеефельде. Помимо Вылегжанина в состав сборной вошли 11 мужчин и 12 девушек. В программе чемпионата – спринт, скиатлон, эстафета и масс-старт.

Проверки водителей:

В столице Удмуртии в ходе массовых проверок ГИБДД выявили двух пьяных водителей. Один владелец автомобиля не имел права управления машиной, еще один перевозил ребенка с нарушением. Профилактическая акция прошла в Ижевске 8 января.