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Удмуртия в минуту: проекты благоустройства и «День пельменя»

18:05, 11 февраля, 2019
18:05, 11 февраля, 2019
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#спорт\n#благоустройство\n#проверки\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Кез\n#Удмуртия\n#лыжный спорт\n#чемпионат мира
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Видеообзор самых важных и интересных событий региона.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты информагентства «Сусанин» по традиции в конце рабочего дня подготовили видеообзор самых важных и интересных событий, произошедших в Удмуртии.

Удмуртия в минуту: проекты благоустройства и "День пельменя"

Uploaded by ИА Сусанин on 2019-02-11.

Проекты благоустройства:

Глава Кезского района прокомментировал публикацию блогера Ильи Варламова. Интернет-мыслитель раскритиковал реализацию проектов благоустройства на селе. В ответ Иван Богданов заявил, что это лишь предварительные эскизы проектов. На их основании выбирались наиболее востребованные для территории объекты.

День пельменя:

Более 7 тонн пельменей съели жители и гости Удмуртии на Всемирном дне пельменя.  Финальный день фестиваля посетили более 30 тысяч человек, которые состязались в том числе в национальных удмуртских играх. Главным событием праздника стал розыгрыш годового запаса пельменей весом в 50 кг.

Чемпионат мира:

Максим Вылегжанин отправится в Австрию на чемпионат мира по лыжным видам спорта. Соревнования состоятся с 19 февраля по 3 марта в Зеефельде. Помимо Вылегжанина в состав сборной вошли 11 мужчин и 12 девушек. В программе чемпионата – спринт, скиатлон, эстафета и масс-старт.

Проверки водителей:

В столице Удмуртии в ходе массовых проверок ГИБДД выявили двух пьяных водителей. Один владелец автомобиля не имел права управления машиной, еще один перевозил ребенка с нарушением. Профилактическая акция прошла в Ижевске 8 января.

18:05, 11 февраля, 2019
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#спорт\n#благоустройство\n#проверки\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Кез\n#Удмуртия\n#лыжный спорт\n#чемпионат мира

 

 

 


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