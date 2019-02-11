Соревнования состоятся с 19 февраля по 3 марта в Зеефельде.

Зеефельд. Австрия. Максим Вылегжанин отправится в Австрию на чемпионат мира по лыжным видам спорта. Как сообщает официальный сайт ФЛГР, соревнования состоятся с 19 февраля по 3 марта в Зеефельде.

Помимо Вылегжанина в состав сборной вошли 11 мужчин и 12 девушек, включая Александра Бесссмертных, Александра Большунова и Андрея Ларькова.

Программа соревнований будет состоять из нескольких гонок: спринт нескольких видов, скиатлон, индивидуальная гонка, эстафета и масс-старт.