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Максим Вылегжанин отправится в Австрию на чемпионат мира по лыжным видам спорта

10:27, 11 февраля, 2019
Георгий Поветкин
10:27, 11 февраля, 2019
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижевск\n#Максим Вылегжанин\n#Россия\n#Удмуртия\n#лыжный спорт
Фото: ФЛГР
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Соревнования состоятся с 19 февраля по 3 марта в Зеефельде.

Зеефельд. Австрия. Максим Вылегжанин отправится в Австрию на чемпионат мира по лыжным видам спорта. Как сообщает официальный сайт ФЛГР, соревнования состоятся с 19 февраля по 3 марта в Зеефельде.

Помимо Вылегжанина в состав сборной вошли 11 мужчин и 12 девушек, включая Александра Бесссмертных, Александра Большунова и Андрея Ларькова.

Программа соревнований будет состоять из нескольких гонок: спринт нескольких видов, скиатлон, индивидуальная гонка, эстафета и масс-старт.

10:27, 11 февраля, 2019
Георгий Поветкин
35
0
#спорт\n#Ижевск\n#Максим Вылегжанин\n#Россия\n#Удмуртия\n#лыжный спорт

 

 

 


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