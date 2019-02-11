Глава Кезского района Удмуртии прокомментировал публикацию блогера Ильи Варламова

Накануне известный интернет-мыслитель раскритиковал реализацию проектов благоустройства на селе.

Кез. Удмуртия. Глава Кезского района Удмуртии прокомментировал публикацию российского блогера Ильи Варламова. Накануне тот раскритиковал реализацию проектов по благоустройству в МО «Чепецкое», где эскизы представляли собой рисунки цветными карандашами.

Как сообщил «Сусанину» глава Кезского района Иван Богданов, приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» изначально предполагал участие граждан и общественных объединений при выборе общественного пространства для благоустройства. Порядок формирования муниципальной программы на 2018-2022 годов, сбор предложений и даты проведения общественных обсуждений дизайн-проектов, представленных жителями, опубликовали на официальном сайте МО «Чепецкое» ещё в июне 2017 г.

Представленные жителями проекты и были выложены для всеобщего ознакомления в рамках подготовки к общественным обсуждениям.

«Сам факт того, что граждане оказались неравнодушны к облику своего села, самостоятельно оформили свои предложения и представили их для общественных обсуждений, говорит о востребованности в обществе таких проектов. И ни в коем случае нельзя укорять их в том, какого качества были представленные предложения. Каждый рисунок был нам интересен, так как отражал потребность конкретного гражданина (группы граждан) в части благоустройства родного села», — отметил Иван Богданов.

На основании этих предложений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы внесли объекты благоустройства, выбранные комиссией по результатам общественных обсуждений. В дальнейшем разработали проектно-сметную документацию, получившую положительное заключение независимой экспертизы АНО «Удмуртский РЦЦС» от 31 мая 2018 года №01-11/534-2018.

«Реализация проекта была произведена в соответствии с указанной проектно-сметной документацией. Стоимость работ составила 507 тыс. рублей», — сообщил глава Кезского района Иван Богданов.