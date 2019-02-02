Жителям Удмуртии начали рассылать платежки за мусор

Строка за «обращение с ТКО» включена в квитанции от Энергосбыта.

Ижевск. Удмуртия. Все жители Удмуртии в ближайшее время получат платежки за мусор. Как сообщает пресс-служба регионального оператора по обращению с ТКО в Удмуртской Республике, стартовала рассылка квитанций. Счет за коммунальную услугу появится отдельной строкой в платежках от Энергосбыта.

Если же между Регоператором и управляющей компанией или ТСЖ заключён договор, то счёт на оплату вывоза мусора придёт от УК (ТСЖ).

Напомним, что с 1 января жильцы многоквартирных домов платят за вывоз мусора 98,48 рублей в месяц за 1 прописанного, частных домов – 95,2 рублей за 1 прописанного.

Если в квитанции будет указано неверное количество прописанных, а, следовательно, будет и некорректная сумма платежа, то жителям надо обращаться за перерасчётом в ближайший офис Энергосбыта или в свою управляющую компанию, в зависимости от того, от кого получена платежка.