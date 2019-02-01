Минсвязи Удмуртии: сбой в работе регионального портала Госуслуг произошел из-за активности родителей первоклассников

На данный момент подано уже более 10 тыс. заявлений на запись в первый класс.

Ижевск. Удмуртия. Массовая отправка заявлений на запись в первый класс стала причиной сбоя в работе регионального портала Госуслуг в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Минсвязи республики.

На данный момент в электронной форме поступило 10 124 заявления.

Отмечается, что в 2019 году процедуру упростили. Так, теперь не требуется прикладывать сканированные копии документов, достаточно заполнить форму и прийти с оригиналами в школу. Кроме того, информация о заявителе, которая имеется в личном кабинете, автоматически заносится в заявление.

После обращения одного из жителей, с 24 января теперь можно увидеть время подачи документов с точностью до секунд.

Напомним, приемная кампания во всех школах Удмуртии стартовала до 1 февраля.

Так, 30 января стартовала запись в школы № 24, № 25, № 29, № 30, № 32, № 41, № 86, Художественный лицей № 95 и АМОУ «Гуманитарный лицей». Только за этот день было подано 4420 заявлений. Замедление работы портала произошло из-за повторной массовой отправки документов в одну и ту же школу. На одного ребенка родители подавали по несколько десятков заявлений.

Минсвязи планирует ввести принцип «одно заявление – одна школа».