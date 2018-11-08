Почти 10 тыс жителей Удмуртии написали этнографический диктант

Средний балл участников составил 55,2.

Ижевск. Удмуртия. Этнографический диктант в Удмуртии написали 9 956 человек. Об этом сообщают организаторы.

Средний балл участников составил 55,2 из возможных ста, а по России – 56,1.

Всего в Удмуртии было открыто 222 площадки, большая часть из которых разместилась в Ижевске – 30. Республика заняла третье место в стране по количеству площадок, уступив Москве и Якутии.

Средний возраст участников составил 36 лет. Самому старшему из тех, кто решил написать этнографический диктант, исполнилось 90 лет, самому младшему – 7 лет.

В России ацкию поддержали 392 645 человек. Лучшие результаты показали жители Северной Осетии – 75 баллов, второе место заняла Карачаево-Черкессия с показателем в 74 балла. Тройку лидеров замкнул Татарстан - там участники получили отметку в 72 балла.

В стране было открыто 4567 площадок, что почти в два раза больше, чем в прошлом году.

Всего диктант написали в 35 странах, в том числе на МКС и в Антарктиде.

Напомним, итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации - 12 декабря.