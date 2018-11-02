Тариф за вывоз мусора в Удмуртии может составить 166 рублей с человека

Минстрой республики должен утвердить единый тариф не позднее 20 декабря.

Ижевск. Удмуртия. Предельный тариф за вывоз мусора в Удмуртии с 1 января 2019 года может составить 166 рублей с человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального оператора по обращению с ТКО в Удмуртской Республике.

В многоквартирных домах предлагается рассчитывать плату с одного квадратного метра. В случае утверждения предельной величины тарифа - платёж составит 7,54 рубля с квадратного метра. Для жителей частных домов плату предлагается установить с человека –166 рублей за каждого прописанного в доме.

Соответствующую заявку компания уже подала в республиканский Минстрой. Как говорится в сообщении, это «экономически обоснованная величина тарифа, которая позволит Регоператору предоставить каждому жителю Удмуртии качественную услугу по сбору и утилизации мусора».

Специалисты Регоператора заложили в единый тариф расходы на весь цикл: транспортировку, сортировку, обработку и захоронение. Также за счет платежей планируется создать 20 мусороперегрузочных станций в районах республики, возвести мусоросортировочный комплекс на Нылгинском полигоне, закупить спецтехнику и новые контейнеры для раздельного сбора мусора.

«Говорить о конечной цифре тарифа пока рано. Мы всесторонне рассмотрим экономическое обоснование предложения по установке единого тарифа от регионального оператора по ТКО. На основании представленных документов просчитаем необходимую валовую выручку, которая нужна предприятию, чтобы функционировать, расходы, которые будет нести регоператор в рамках заключённых с транспортировщиками договоров по вывозу мусора, на выполнение своих обязательств», - отметил министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртии Иван Ястреб.

Минстрой должен утвердить единый тариф не позднее 20 декабря. Напомним, в следующем месяце жители республики получат «нулевые» платежки за вывоз мусора. Оплачивать их не нужно.