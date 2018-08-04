Жители Ижевска поделились в соцсетях фотографиями ливня

Дождь затопил улицы города.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска поделились в соцсетях фотографиями и видео ливня, который прошел в городе в пятницу, 3 августа. На кадрах видно, как дождь затопил улицы столицы.

Очень комфортный у нас город...почти центр (Коммунаров-Ленина). Как ходить- непонятно. #ижевск #ливневокнет #городскаясреда 15 Likes, 6 Comments - Leonid Kochergin (@leonid.kochergin) on Instagram: "Очень комфортный у нас город...почти центр (Коммунаров-Ленина). Как ходить- непонятно. #ижевск..."

#пятничныеПробки #волшебствоПогоды , при котором неохота даже на улицу выходить))) бррр... день арбуза #деньАрбуза выдался на слааааву! С приключениями) без них никак 11 Likes, 2 Comments - galochka (@galochka.a) on Instagram: "#пятничныеПробки #волшебствоПогоды , при котором неохота даже на улицу..."

Летний ливень смыл уличную торговлю 10 Likes, 1 Comments - Boris Busorgin (@busorginboris) on Instagram: "Летний ливень смыл уличную торговлю"