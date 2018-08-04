play
pause
  • $ 63.45 ↑
  • € 73.47 ↑

Жители Ижевска поделились в соцсетях фотографиями ливня

10:00, 04 августа, 2018
Анна Торхова
10:00, 04 августа, 2018
Анна Торхова
969
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#лето\n#ливень\n#дожди
Фото: pixabay.com
969
0

Дождь затопил улицы города.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска поделились в соцсетях фотографиями и видео ливня, который прошел в городе в пятницу, 3 августа. На кадрах видно, как дождь затопил улицы столицы.

#izhlife #izhevsk_city #Izhevsk #izh #Ижевск #rain

11 Likes, 1 Comments - ♏ (@legion.the) on Instagram: "#izhlife #izhevsk_city #Izhevsk #izh #Ижевск #rain"

Очень комфортный у нас город...почти центр (Коммунаров-Ленина). Как ходить- непонятно. #ижевск #ливневокнет #городскаясреда

15 Likes, 6 Comments - Leonid Kochergin (@leonid.kochergin) on Instagram: "Очень комфортный у нас город...почти центр (Коммунаров-Ленина). Как ходить- непонятно. #ижевск..."

#пятничныеПробки #волшебствоПогоды , при котором неохота даже на улицу выходить))) бррр... день арбуза #деньАрбуза выдался на слааааву! С приключениями) без них никак

11 Likes, 2 Comments - galochka (@galochka.a) on Instagram: "#пятничныеПробки #волшебствоПогоды , при котором неохота даже на улицу..."

Летний ливень смыл уличную торговлю

10 Likes, 1 Comments - Boris Busorgin (@busorginboris) on Instagram: "Летний ливень смыл уличную торговлю"

Удмуртия заряжает! Такой скоростной тренировки давно не было. Гроза и ливень подгоняли! 22:10 на 5км - новый рекорд. #УдмуртияЗаряжает

169 Likes, 5 Comments - Mikhail Khomich (@mkhomich) on Instagram: "Удмуртия заряжает! Такой скоростной тренировки давно не было. Гроза и ливень подгоняли! 22:10 на..."

10:00, 04 августа, 2018
Анна Торхова
969
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#лето\n#ливень\n#дожди

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Напавших на ТЦ «Кит» и автосалон задержали в Ижевске

12:05, 30 июля, 2018
11309

Мотоцикл проекта «Кортеж» поступит в продажу под брендом «ИЖ»

8914
21:04, 01 августа, 2018

Рейсовый автобус Москва-Ижевск перевернулся на трассе: много пострадавших

8656
19:08, 28 июля, 2018

Подписан указ о награждении следователя, ведущего дело бывшего главы Удмуртии

7220
10:53, 31 июля, 2018

В Ижевске в районе «Болото» сгорел жилой дом и шиномонтажка

6582
17:02, 28 июля, 2018

«Уральские пельмени» проиграли суд на 40 млн рублей

17:19, 31 июля, 2018
37243

Народный артист Иосиф Кобзон впал в кому

5686
13:09, 28 июля, 2018

Ряд спортсменов осудили вручение футболистам сборной России орденов и званий

2510
18:30, 29 июля, 2018

Восемь человек погибли при пожаре в частном доме в Сочи

2096
11:00, 30 июля, 2018

Боевой робот принял участие в параде впервые в истории российского флота

1900
16:35, 29 июля, 2018

Приближающаяся к Земле комета «Невероятный Халк» может вызвать гигантскую молнию

16:23, 01 августа, 2018
9541

Все детсады в Берлине станут бесплатными

3143
13:54, 30 июля, 2018

Неизвестный самолет едва не столкнулся с летевшим в Москву лайнером

1971
15:48, 02 августа, 2018

Сейм Польши займется подсчетом ущерба от действий СССР

1922
16:58, 30 июля, 2018

Заключенные в США взломали тюремные планшеты и украли 255 тыс долларов

1884
12:38, 28 июля, 2018

Мультимедиа

В Ижевске по улицам гуляли слоны

03 августа, 2018

Удмуртия в минуту: главные новости недели

03 августа, 2018

В Ижевске появился новый энергосберегающий троллейбус

03 августа, 2018