Жители Ижевска поделились в соцсетях фотографиями ливня

Дождь затопил улицы города.
Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска поделились в соцсетях фотографиями и видео ливня, который прошел в городе в пятницу, 3 августа. На кадрах видно, как дождь затопил улицы столицы.
#izhlife #izhevsk_city #Izhevsk #izh #Ижевск #rain
11 Likes, 1 Comments - ♏ (@legion.the) on Instagram: "#izhlife #izhevsk_city #Izhevsk #izh #Ижевск #rain"
Очень комфортный у нас город...почти центр (Коммунаров-Ленина). Как ходить- непонятно. #ижевск #ливневокнет #городскаясреда
15 Likes, 6 Comments - Leonid Kochergin (@leonid.kochergin) on Instagram: "Очень комфортный у нас город...почти центр (Коммунаров-Ленина). Как ходить- непонятно. #ижевск..."
#пятничныеПробки #волшебствоПогоды , при котором неохота даже на улицу выходить))) бррр... день арбуза #деньАрбуза выдался на слааааву! С приключениями) без них никак
11 Likes, 2 Comments - galochka (@galochka.a) on Instagram: "#пятничныеПробки #волшебствоПогоды , при котором неохота даже на улицу..."
Летний ливень смыл уличную торговлю
10 Likes, 1 Comments - Boris Busorgin (@busorginboris) on Instagram: "Летний ливень смыл уличную торговлю"
Удмуртия заряжает! Такой скоростной тренировки давно не было. Гроза и ливень подгоняли! 22:10 на 5км - новый рекорд. #УдмуртияЗаряжает
169 Likes, 5 Comments - Mikhail Khomich (@mkhomich) on Instagram: "Удмуртия заряжает! Такой скоростной тренировки давно не было. Гроза и ливень подгоняли! 22:10 на..."