Жители Удмуртии смогут рассчитать свой углеродный след

Выбросы СО2 определят на специальном калькуляторе.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии предлагают рассчитать выбросы углерода от использования транспорта и компенсировать урон природе посадкой деревьев. Об этом сообщает сервис по восстановлению лесов Posadiles.

Так, специальный калькулятор поможет определить углеродный след исходя из данных о перелетах, переездах, а также о расходе топлива и величине пробега личного автомобиля. Калькулятор также рассчитает необходимое количество деревьев, которое нужно посадить, для компенсации вредного воздействия.

Деревья высадят волонтеры на территориях, которые пострадали от пожаров. Пользователям выдадут фото и координаты саженцев.

Компании также могут воспользоваться этой услугой.