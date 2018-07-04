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В Удмуртии увеличилось число бедных

13:00, 04 июля, 2018
Диана Ворончихина
13:00, 04 июля, 2018
Диана Ворончихина
325
0
#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#бедность\n#деньги
Фото: flickr.com
325
0

По итогам 2017 года за чертой бедности находятся 189,6 тыс. человек – это 12,5% от общей численности населения.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии увеличилось число людей, который живут за чертой бедности. Как сообщает Удмуртстат, если в 2012 году доля бедного населения составляла 11,1% от общей численности населения, то к 2017 году этот показатель вырос до 12,5%. По последним данным – это 189,6 тыс. человек.

В прошлом году на 10% наиболее обеспеченного населения приходилось 27,41%, всех доходов, тогда как на долю 10% наименее обеспеченного населения всего лишь 2,38%.

Отметим, что основным признаком социальной дифференциации является разрыв между высоким и низким уровнем доходов населения и, соответственно, расходов.

Так, среднемесячные расходы на покупку продуктов питания (включая питание вне дома) в 2017 году составили в среднем по домохозяйствам Удмуртии 4 962 рубля в расчете на одного человека. Более бедная часть населения тратит на продукты 2 669 рублей, что почти в 2 раза меньше, чем в среднем по республике, и в 3 раза меньше, в отличие от людей с более высокими доходами – 7 916 рублей.

Самый низкий уровень бедности в 2017 году среди регионов Приволжского федерального округа в Татарстане, самый высокий – в Марий Эл. Удмуртия на 4 место (по возрастанию показателя).

«Таким образом, при существующем неравенстве в распределении материальных благ каждый восьмой житель региона живет в условиях прямой бедности. Дефицит дохода или сумма дополнительных средств, необходимых для доведения доходов малоимущих групп населения до величины прожиточного минимума, составила 474 млн рублей в месяц», - говорится в сообщении.

13:00, 04 июля, 2018
Диана Ворончихина
325
0
#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#бедность\n#деньги

 

 

 


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