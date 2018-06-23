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Купальный сезон открыли в Воткинске

12:00, 23 июня, 2018
Александра Бобрович
12:00, 23 июня, 2018
Александра Бобрович
122
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#лето\n#пляжи\n#пруды\n#купальный сезон
122
0

Искупаться каждый горожанин может на северном побережье Воткинского пруда.

Воткинск. Удмуртия. Купальный сезон открыли в Воткинске в субботу, 23 июня. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.  

Искупаться каждый горожанин может на северном побережье Воткинского пруда. Городской пляж располагается в районе кафе «Медведь» на территории протяженностью 85 метров (от лодочного причала до зеленых насаждений в сторону микрорайона «Березовка»). Работать он будет с 10 до 19 часов.  

Также жителям Воткинска запретили купаться в неустановленных локациях. «Иные места на побережье Воткинского пруда и других водоемов на территории города признаны непригодными для купания, за исключением пляжа "Остров"», - говорится в сообщении.

12:00, 23 июня, 2018
Александра Бобрович
122
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#лето\n#пляжи\n#пруды\n#купальный сезон

 

 

 


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