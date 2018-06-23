Искупаться каждый горожанин может на северном побережье Воткинского пруда.

Воткинск. Удмуртия. Купальный сезон открыли в Воткинске в субботу, 23 июня. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Искупаться каждый горожанин может на северном побережье Воткинского пруда. Городской пляж располагается в районе кафе «Медведь» на территории протяженностью 85 метров (от лодочного причала до зеленых насаждений в сторону микрорайона «Березовка»). Работать он будет с 10 до 19 часов.

Также жителям Воткинска запретили купаться в неустановленных локациях. «Иные места на побережье Воткинского пруда и других водоемов на территории города признаны непригодными для купания, за исключением пляжа "Остров"», - говорится в сообщении.