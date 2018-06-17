В Удмуртии с начала года количество выданных кредитных карт выросло на 75,4%

Республика оказалась на 29 месте в России по этому показателю.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии стали чаще оформлять кредитные карты. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

За первые четыре месяца 2018 года количество новых «кредиток», полученных жителями республики, выросло на 75,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 28,8 тыс штук. Удмуртия занимает 29 место среди российских регионов по этому показателю.

Как отмечают аналитики НБКИ, в 2018 году выдача новых кредитных карт в России растет во всех возрастных группах граждан. Но самыми активными заемщиками оказались люди старшего поколения – в категории старше 50 лет рост произошел на 70,9%, старше 60 лет – на 101,9%. Наименее значительными темпами выдача карт росла в сегменте заемщиков до 30 лет – на 45,6%.

Самое большое количество новых «кредиток» в регионах было отмечено в Москве (169,6 тыс. ед.), Московской области (131,0 тыс. ед.), Краснодарском крае (108,9 тыс. ед.) и Санкт-Петербурге (98,2 тыс. ед.). Наименьшее количество кредитных карт было выдано в Ульяновской (22,9 тыс. ед.), Владимирской (23,4 тыс. ед.), Калининградской (23,6 тыс. ед.), Пензенской (23,9 тыс. ед.) областях.