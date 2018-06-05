Патриарх всея Руси установил празднование Собора святых Удмуртской земли

В 2018 году этот день выпадает на 17 июня.

Ижевск. Удмуртия. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил установить Собор святых Удмуртской земли. Как сообщает пресс-служба Ижевской епархии, в состав Собора включили 12 угодников.

В их число вошли: Священномученик Амвросий (Гудко), епископ Сарапульский; Священноисповедник Виктор (Островидов), епископ Глазовский; Священномученик Онисим Пылаев; Священномученик Мефодий Красноперов; Священномученик Анатолий Левитский; Священномученик Иоанн Глазков; Священномученик Михаил Тихоницкий; Священномученик Леонид Никольский; Священномученик Косьма Коротких; Священномученик Алексий Канцеров; Священномученик Николай Чернышев; Мученица Варвара Чернышева.

Все эти православные святые в то или иное время несли свое служение на Удмуртской земле. Последние святые - Священномученик Николай Чернышев с дочерью Варварой были прославлены Священным Синодом в марте 2018 года.

Днём празднования Собора святых земли Удмуртской установлена третья Неделя по Пятидесятнице. В 2018 году этот день выпадает на 17 июня. Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин совершит первое богослужение в честь собора святых земли Удмуртской в Михаило-Архангельском кафедральном соборе Ижевска.

Отмечается, что за литургией впервые вынесут для поклонения икону собора святых земли Удмуртской.