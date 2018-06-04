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Военные прибыли охранять территорию села Пугачево в Удмуртии

11:25, 04 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
11:25, 04 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
269
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#Ижевск\n#Кизнер\n#Малая Пурга\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#охрана\n#военные
Фото: ИА Сусанин
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Они будут охранять территорию до 1 июля.

Малая Пурга. Удмуртия. Взвод военных из воинской части посёлка Кизнер прибыл в село Пугачево Удмуртской Республики. Как сообщает пресс-служба администрации Малопургинского района, 28 военных прибыли для обеспечения охраны технической территории.

Отмечается, что солдаты без вооружения, но в бронежилетах, касках и с техническими средствами охраны. Военные круглосуточно охраняют территорию по периметру, чтобы исключить доступ туда посторонних лиц. 

«Эта территория сегодня в большей степени представляет угрозу сама по себе, хлопки и детонации безопасны. Опасность сегодня представляют люди, которые проникают на эту территорию и  вытаскивают взрывоопасные предметы, зарабатывая таким образом деньги. Когда они пытаются их разобрать, возникает огромный риск и угроза взрыва. А если это ещё и происходит в жаркую погоду, то опасность увеличивается в разы», - отметил глава района Сергей Юрин.

Он пояснил, что люди выносят боеприпасы целиком, разбирают там, где им заблагорассудится. «Не обязательно в лесу, несут домой, потому что нужны инструменты, затягивают его в тиски, пытаются распилить», - сказал Юрин.

Начальник районного отдела полиции гарантировал обратить особое внимание на нелегальные пункты, которые незаконно принимают металлолом. Главам поселений дано соответствующее поручение, чтобы они своевременно информировали правоохранительные органы о таких пунктах сбора.

Планируется, что солдаты будут охранять территорию до 1 июля. В Кизнере же формируется полк инженерных войск. Предполагается, что именно он потом займётся очисткой территории.

Напомним, 16 мая 2018 года из-за пала травы началась детонация разлетевшихся и не собранных боеприпасов. Из-за взрывов эвакуировали жителей военного городка.

11:25, 04 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
269
0
#Ижевск\n#Кизнер\n#Малая Пурга\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#охрана\n#военные

 

 

 


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