Военные прибыли охранять территорию села Пугачево в Удмуртии

Они будут охранять территорию до 1 июля.

Малая Пурга. Удмуртия. Взвод военных из воинской части посёлка Кизнер прибыл в село Пугачево Удмуртской Республики. Как сообщает пресс-служба администрации Малопургинского района, 28 военных прибыли для обеспечения охраны технической территории.

Отмечается, что солдаты без вооружения, но в бронежилетах, касках и с техническими средствами охраны. Военные круглосуточно охраняют территорию по периметру, чтобы исключить доступ туда посторонних лиц.

«Эта территория сегодня в большей степени представляет угрозу сама по себе, хлопки и детонации безопасны. Опасность сегодня представляют люди, которые проникают на эту территорию и вытаскивают взрывоопасные предметы, зарабатывая таким образом деньги. Когда они пытаются их разобрать, возникает огромный риск и угроза взрыва. А если это ещё и происходит в жаркую погоду, то опасность увеличивается в разы», - отметил глава района Сергей Юрин.

Он пояснил, что люди выносят боеприпасы целиком, разбирают там, где им заблагорассудится. «Не обязательно в лесу, несут домой, потому что нужны инструменты, затягивают его в тиски, пытаются распилить», - сказал Юрин.

Начальник районного отдела полиции гарантировал обратить особое внимание на нелегальные пункты, которые незаконно принимают металлолом. Главам поселений дано соответствующее поручение, чтобы они своевременно информировали правоохранительные органы о таких пунктах сбора.

Планируется, что солдаты будут охранять территорию до 1 июля. В Кизнере же формируется полк инженерных войск. Предполагается, что именно он потом займётся очисткой территории.

Напомним, 16 мая 2018 года из-за пала травы началась детонация разлетевшихся и не собранных боеприпасов. Из-за взрывов эвакуировали жителей военного городка.

