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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Охранник погиб в Удмуртии, упав с высоты 14 этажа

09:40, 18 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Охранник погиб в Удмуртии, упав с высоты 14 этажа
09:40, 18 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
415
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#стройка\n#охрана\n#несчастный случай\n#охрана труда
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Он был найден мёртвым на охраняемой территории.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии погиб работник частной охранной организации, упав с высоты 14 этажа. Об этом сообщает Государственная инспекция труда по Удмуртии.

Инцидент произошёл 6 июня. Его тело было найдено на охраняемой территории.

«Комиссией проводится расследование несчастного случая, устанавливаются причины несчастного случая и лица, допустившие нарушения требований охраны труда», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Удмуртии иностранный работник упал со строящегося дома и погиб.

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09:40, 18 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
415
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#стройка\n#охрана\n#несчастный случай\n#охрана труда