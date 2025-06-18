Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии погиб работник частной охранной организации, упав с высоты 14 этажа. Об этом сообщает Государственная инспекция труда по Удмуртии.

Инцидент произошёл 6 июня. Его тело было найдено на охраняемой территории.

«Комиссией проводится расследование несчастного случая, устанавливаются причины несчастного случая и лица, допустившие нарушения требований охраны труда», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Удмуртии иностранный работник упал со строящегося дома и погиб.