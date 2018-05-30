«Золотая бабушка» Удмуртии, изгнание «Майкрософт» из России и русские магазины Сирии: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Пасмурное утро среды, 30 мая, встречает читателей на «Сусанине» традиционным утренним обзором новостей.

«Золотая бабушка»:

В селе Сюмси Удмуртской Республики прошёл финал регионального конкурса «Золотая бабушка». Как сообщает пресс-служба администрации Сюмсинского района, в республиканский финал вышли девять участниц.

Бабушки из разных районов представляли свои увлечения, а также секреты воспитания детей и внуков.

Титул «Золотая бабушка» - самая лучшая бабушка Удмуртской Республики - получила Васса Александрова из деревни Итешево Малопургинского района. Васса Дмитриевна - мама 4 детей и бабушка 4 внуков.

«Быть бабушкой - огромное счастье! Чувство, которое я испытываю, просто словами не передать. Они для меня - божий дар, поэтому я их балую!», - сказала Васса Александрова.





«Звёздные войны»:

Скульптуры героев популярного фильма «Звёздные войны» появились в Ижевске. Два неразлучных друга-дроида R2-D2 и C-3PO теперь стоят рядом с парковкой на улице Кирова, 268ж.

Заказчик работы - предприятие, занимающееся радиоэлектроникой. Этой городской скульптурой создатели хотели привлечь внимание детей к теме развития робототехники. Воплотили идею в жизнь, обработав старые автомобильные детали, кузнец Максим Сурнин и скульптор Мария Соловатова.

«Майкрософт» и Россия:

Советник президента России по интернету Герман Клименко заявил, что Microsoft «могут попросить» покинуть страну. Об этом со ссылкой на РБК сообщает Росбалт.

Клименко отметил, что в России «всё хорошо с программистами» и «впервые не стыдно за индустрию». Однако там, где начинается стык «железа» и программного обеспечения, «всё плохо».

«Я надеюсь, что мы сможем гордиться теми проектами, где мы действительно хороши - в искусственном интеллекте, нейронных сетях и так далее. Понятно, что в современном фрагментационном мире, когда «Касперского» просят покинуть Америку, а мы, скорее всего, попросим покинуть нас Microsoft, за этим занятно будет наблюдать», - сказал Клименко.

Напомним, что в сентябре 2017 года МВД США обязало все госучреждения перестать использовать антивирусы компании «Лаборатория Касперского». В ведомстве пояснили, что продукция «Касперского» угрожает безопасности страны и может быть использована властями России для доступа к правительственным документам США.

«У каждого есть кого изгнать», - резюмировал Герман Клименко.

Российский бензин:

Министерство энергетики Казахстана подготовило приказ о запрете на ввоз в страну российского бензина по железной дороге. Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Ввести запрет сроком на три месяца на ввоз в Республику Казахстан из Российской Федерации железнодорожным транспортом бензина», - говорится в приказе.

В документе отмечается, что департаменту развития нефтяной промышленности Минэнерго поручено подготовить уведомление Пограничной службе, национальной железнодорожной компании, а министерству национальной экономики страны - проинформировать Евразийскую экономическую комиссию о введении запрета.

Сообщается, что приказ вступает в силу через 10 дней после официального опубликования, сейчас документ находится на публичном обсуждении, которое продлится до 6 июня.

Напомним, во вторник, 29 мая, Росстат объявил, что в апреле производители бензина в России повысили цены на 13%.

«Русские» магазины в Сирии:

В магазинах и заведениях общепита в Сирии всё большую популярность приобретают русские названия. Как сообщает «Взгляд», в азиатской стране стали чаще использовать рекламу на русском языке.

Магазины с вывесками «Ёлки-палки», «Спасибо, Россия», «Варим борщ» появились в городе Латакия. Также русские названия попадаются в торговых точках на трассе Латакия - Дамаск, где часто проезжают колонны российских военных.

Хозяин магазина «Алхасан супермаркет» Хасан Махмуд заявил, что первым применил рекламу на русском языке, и поэтому россияне посещают его лавку. Владельцы соседних точек подхватили инициативу предприимчивого сирийца и также стали использовать русские названия.

Торговцы Латакии ищут информацию для вывесок и рекламы в интернете. Некоторые спрашивают, как можно назвать лавки, у пользователей - выпускников российских вузов. В стране появились ресторан «Россия», кафе «Москва», мясной ресторан «На здоровье».