Погранвойска в Ижевске, допинг в России и британский лабрадор: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Дождливо-солнечное утро понедельника, 28 мая, встречает читателей на «Сусанине» традиционным утренним обзором новостей.

100-летие пограничных войск России:

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню пограничника и 100-летию пограничных войск России, пройдут в Ижевске в понедельник, 28 мая. Как сообщает администрация города, в рамках празднования юбилея пограничной службы ветераны пограничных войск возложат цветы к Вечному огню, торжественным маршем пройдут по улицам города, а горожане смогут посетить муниципальные ярмарки на Центральной площади и набережной Ижевского пруда.

Программа праздничных мероприятий 28 мая

Монумент боевой и трудовой славы

11:25 - 11:30 - возложение венков и цветов к Вечному огню;

11:30 - 11:35 - построение в колонны.

11:35 - 13:00 - торжественное шествие участников митинга от Сквера Победы до Парка культуры и отдыха имени С.М. Кирова по маршруту: улица Коммунаров - улица Лихвинцева - улица Пушкинская - улица Бородина - улица М. Горького - улица Милиционная - улица Кирова.

12:00 - 12:35 - торжественный митинг у памятника воинам, погибшим в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтах.

Парк культуры и отдыха имени С.М. Кирова

13:00 - 17:00 - проведение культурно-развлекательных мероприятий для пограничников запаса и членов их семей;

14:00 - 15:30 - раздача солдатской каши;

17:00 - 17:30 - закрытие мероприятия.

Российская антидопинговая лаборатория:

Ректор Московского госуниверситета Виктор Садовничий сообщил, что в июне состоится сдача создаваемой при госуниверситете новой российской антидопинговой лаборатории. Как сообщает газета «Взгляд», после этого ректор планирует обратиться к гендиректору Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с предложением рекомендовать кого-то на пост главы лаборатории.

По словам Садовничего, в конце мая начинается «перевоз того оборудования, которое можно перевезти, и закупка нового», а через три недели завершается сдача объекта после полной реконструкции.

Руководитель вуза уточнил, что университет пригласил около 40 специалистов «пока на совместительство или за счет средств МГУ».

«Они уже наши сотрудники, эти люди. Это специалисты, которые и ранее работали в разных лабораториях по этим пробам. Есть исполняющий обязанности, временный, который сейчас присматривает за вводом, чтобы все было по правилам», – добавил Садовничий.

Напомним, в середине мая гендиректор ВАДА Оливье Ниггли сообщил, что организация получила «письмо от России», но содержание письма не раскрыл. Тем временем спортивное движение потребовало от ВАДА восстановить РУСАДА.

Ранее агентство озвучило перечень оставшихся к России вопросов. Между тем президент Олимпийского комитета России Александр Жуков подчеркнул, что безусловное признание доклада главы комиссии ВАДА Ричарда Макларена невозможно, Россия категорически отрицает существование государственной системы поддержки допинга.

Лабрадор с утятами:

В британском графстве Эссекс в зaмкe Maунтфитчeт живёт добродушный лабрадор по кличке Фред. Как сообщает LIFE, псу уже 10 лет, но за всю жизнь у него не было своих щенят.

Однажды на территории замка сотрудник достопримечательностей обнаружил утят, мать которых съела лиса. На находку решил прийти посмотреть и Фред, который нашёл с ними общий язык. Теперь пёс решил не бросать малышей одних и взял на себя полную опеку над ними.

«Эти малыши за несколько дней привыкли к Фреду. Они уже совсем обнаглели и залезают ему даже на голову, катаются на спине. Не дают ему проходу. Он даже вместе с ними плавать ходит», - сказал хозяин Фреда Джереми.

Теперь Фред и его девять детей неразлучны. Они спят вместе с ним и везде его преследуют. А отцу даже нравится эта возня с птенцами.